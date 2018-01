A Dal 2018 első válogató - a továbbjutók névsora

Szombaton elindult A Dal 2018: a közmédia dalválasztó showjának első adásában tíz előadó látható és hallható élőben a Duna televízióban.

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepel.

Az ötödik zsűritag idén is a közönség, amely pontozhatja a dalokat és szavazhat kedvencére A Dal-alkalmazáson keresztül; utóbbi Android és iOS platformon is elérhető. Az érdeklődők az alkalmazásban híreket, aktualitásokat olvashatnak a műsorról, követhetik a zsűritagok által adott pontszámokat és a közönségszavazatok alakulását is.

A Dal 2018-ba harminc produkció jutott be. Az első három válogatóból, amelyeket január 20-án, 27-én és február 3-án rendeznek, hatan-hatan, összesen tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, amelyeket február 10-én és 17-én tartanak. A február 24-i döntőbe nyolc versenyző jut be.

Továbbjutók névsora

Leander Kills: Nem szól harang

Süle Zsolt: Zöld a május

Ceasefire X: Satellites

Király Viktor: Budapest Girl

Knoll Gabi: Nobody to die for

A nézői voksok alapján továbbjutott: Vastag Tamás: Ne hagyj reményt

Végeredmény a pontszámok alapján - első 5 helyezett automatikusan továbbjutott:

[2018.01.20.]