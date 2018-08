Hol van az a lány? Megújult a megasláger Soha senki nem gondolta volna, hogy a 90-es évek egyik legmeghatározóbb bandája, a Fekete Vonat valaha még fog együtt zenélni eredeti felállásban. A „Hol van az a lány” című megasláger húszéves évfordulójára azonban sikerült újra összehozni a csapatot: L.L. Junior, Mohamed Fatima és Fehér Tibor "Beat" triója a Halott Pénz frontembereivel, Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal egészült ki. És természetesen a megálmodó sem hiányozhat a kollaborációból. Ő pedig nem más, mint a budapesti bulik királya, DR BRS (ejtsd: Doktor Béres). Az örökérvényű dal nyári hangulatát a klasszikus latin lüktetés és a friss reggeaton basszusmenet adja, amelyet a Monkeyneck-ként ismert producer, Rochlitz Tamás írt. Az ötlet Béres Attila, művésznevén DR BRS fejéből pattant ki. „Nagyon boldog vagyok, mert egy régi álmomat sikerült valóra váltanom ezzel a felvétellel. Dáviddal és Márkkal jó kapcsolatot ápolunk, és egy random este folyamán került szóba, hogy mennyire szereti mindenki ezt a dalt. Innen jött az ötlet, hogy őket kérem fel a közreműködésre. A célom ezzel egyfajta zenei tisztelgés, mivel a Fekete Vonat egy meghatározó formáció, amely rengeteget adott a közönségnek.” – mondta DR BRS. Béres Atka személye megkerülhetetlen a budapesti belvárosi éjszakában. Azontúl hogy dj, producer és rapper, alapítóatyja a Rock The City bulisorozatnak is, amely évek óta sok ezer embert mozgósít hetente Budapest prémium szórakozóhelyein, és mostanra már vidéken is egyre több helyszínen. A közönség és a szakma által egyaránt szeretett „doktor úrnak” ezúttal sikerült megépítenie egy generációk közötti hidat, ezzel egy új hullámot indítva. „Szeretném folytatni ezt a koncepciót, hogy régi zenészeket maiakkal boronáljak össze. Nem csak feldolgozásokban gondolkozom, mivel vannak saját szerzeményeim is, amiket szívesen megosztanék másokkal is. Szeretnék közös munkát a Hip Hop Boys-zal és Majkáékkal is, de ez még a jövő zenéje.” A nosztalgiajárat teljességéről a dalhoz forgatott videóklip gondoskodik, ugyanis a vonat „alkatrészei” a jól megszokott kanapén ücsörögnek, csakúgy, mint húsz évvel ezelőtt. [2018.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Swan Beatles koncerthez tagokat keres zenekar [2018.07.30.]

eladó hangszerek keverők hangszer [2018.07.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu