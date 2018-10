Idén is karácsonyi koncertre készül Gájer Bálint Karácsonyi nagylemezén szereplő dalaiból ad koncertet Gájer Bálint 2018. december 21-én 19:30h-tól a MoM Sportban. A magyar "Swing'n Pop" zenei stílus meghonosítója és vezéralakja a tavalyi nagysikerű karácsonyi koncertje után idén ismét nagykoncerttel kedveskedik a rajongóinak. A híres amerikai karácsonyi dalok magyar nyelven lesznek hallhatóak , 16 vonós és a zenész tíztagú zenekara által játszott dalokban fellelhetők lesznek Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé stílusjegyei is. A műsorban néhány angol nyelvű karácsonyi dal is hallható lesz, illetve a két korábban megjelent lemezéről is idéz. Gájer Bálint sikerének titka, a tehetségén kívül kellemes eleganciájának és közönségéhez való közelségében rejlik. "Karácsony környékén egészen különleges énekelni, hiszen a dalok könnyebben a közönség szívéig hatolnak. Nagyon örülök, hogy 2018-ban is egy csodaszép ünnepi műsort adhatok, amiben természetesen számos meglepetéssel is készülök" - mondta Gájer Bálint. A koncert a Danubius Music menedzselésével és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg. Jegyek itt [2018.10.26.] Megosztom: