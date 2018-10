Európát is meghódítja a Solaris! A Marsbéli krónikák japán kiadásának köszönhetően évekig járta Amerikát, Braziliát, Mexikót a Solaris együttes. Mindenhol nagy, progresszív zenei fesztiválokon voltak headlinerek, több ezres, a világ minden tájáról érkező rajongók előtt. Úgy néz ki, hogy most ez a szép sorozat Európában folytatódik, hiszen meghívást kaptak jövő májusra Spanyolországban egy egyhetes fesztiválra, ahol már eddig is minden évben e műfaj jeles képviselőivel lehetett találkozni. A legközelebbi feladat viszont még a csapat előtt áll! Vasárnap, okt. 21-én legendás anyaggal folytatódik a SOLARIS együttes 2013-ban indított életmű-sorozata: 1998-ban, pont 20 évvel ezelőtt készítette el a zenekar egy nagyívű, azóta már kultikussá vált és nagy nemzetközi sikert elért koncept-album zenéjét, a NOSTRADAMUS - Próféciák Könyvét.



A lemezt még a megjelenés évében, Kanadában nominálják az American Progressive Award Top Ten-jébe, Argentínában a Mellotron Magazine év végi szavazásán a Dream Theatre azévi albumával holtversenyben(!) első helyen végez, a német Robin’s Top Ten progresszív listáján pedig harmadik.



Az élő lemezbemutató Washingtonban (1999. június 23.) és a New York állambeli Betlehemben van (1999. június 27.), de 2004-ben bemutatják a mexikói Monterreyben, 2006-ban pedig Budapesten, a Művészetek Palotájában is.



Idén, a 20 éves jubileum tiszteletére sok-sok közreműködővel, az eredeti hangszerelésben állítja színpadra a zenekar a monstre zeneanyagot a MOM KULT színpadán, 2018. október 21-én!



Erre a napra, különleges meglepetésként megjelenik az album Mexikóban rögzített koncertváltozata limitált, sorszámozott bakelit LP-n! [2018.10.17.]