Téli mesevilágba invitálja a nézőket a Recirquel Téli mesevilágba invitálja a nézőket a Recirquel – idén is varázslatos élményekkel vár a Müpa Kultúr Kültér December 2-án immáron harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Müpa Kultúr Kültér, hogy fényeivel, korcsolyapályájával és különleges, téli programjaival hozzájáruljon az ünnepre hangolódáshoz. A Müpa Sátorban pedig többek közt a Recirquel csak itt látható új produkciója várja a közönséget: a világhírű újcirkusz társulat egy varázslatos téli mesét kelt majd életre. Igazi karácsonyi előadással készül az ünnepekre a Recirquel Újcirkusz Társulat. Vági Bence, a társulat művészeti vezetője téli mesevilágot álmodott meg a Müpa Sátorba, ahol a különleges díszleteknek köszönhetően a csillogó jégbe fagyott mesevilág a közönség szeme láttára elevenedik majd meg. A történet szerint Kristály-világ úrnője hitét vesztette az emberi érzelmekben, ezért befagyasztja a világot, és kristályfényű jeges falak közé zárkózik. A nézők és a fellépő művészek együtt keresik a szeretet melegségét, a fény reményét, és keltik életre a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképeket ebben a lenyűgöző illúziókkal és mutatványokkal teli térben. A hagyományostól eltérő, kör alakú játéktérről eltűnnek a székek, így annak minden szeglete – és vele együtt a közönség is – a produkció szerves részévé válik. A különleges színpadképnek köszönhetően minden eddiginél közelebb, sokszor egy karnyújtásnyira suhannak el az artisták a nézők feje felett. A Recirquel Újcirkusz Társulat többi produkciójából a hazai közönség körében már jól ismert artisták ez alkalommal is külföldi és hazai vendégművészekkel, köztük Magyarország legbravúrosabb hip-hop táncosaival lépnek a jeges porondra, hogy melegséget és csodát csempésszenek a hideg téli napokba és az emberek szívébe is. A Kristály című előadás december 8. és 31. között naponta kétszer, összesen 16 alkalommal látható majd a Müpa Sátorban, a Müpa partneriskola-programjában részt vevő osztályok pedig számukra fenntartott időpontokban, kedvezményes áron tekinthetik meg a különleges produkciót. A Recirquel előadása mellett jazz- és könnyűzenei koncertek, hétvégente pedig családi- és ifjúsági kínálnak majd felejthetetlen élményeket minden korosztálynak. A programokon túl december 2-től minden nap – hétköznap 14:00-20:00 óra között, hétvégén 10:00- 20:00-ig – ingyenes jégpálya és téli hüttehangulatú büfékínálat várja a látogatókat. Recirquel Újcirkusz Társulat: Kristály Téli újcirkusz-mese, korhatár nélkül 2018. december 8-9. 11:00- 12:00; 15:00-16:00 2018. december 26-31. 11:00- 12:00; 15:00-16:00 Müpa Sátor [2018.11.03.]

