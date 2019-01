Ajánljuk! Fülbemászó dallal jelentkezett Gotthy - íme a Csak egy perc Megérkezett Gotthy legújabb slágere! Csak egy perc címmel jelent meg az énekes vadiúj dala, mely bejutott A Dal harmincas mezőnyébe is! A jóképű veszprémi énekes Gotthard Ádám, azaz Gotthy neve sokak számára már ismerősen cseng, hiszen az elmúlt években is számottevő sikereket ért el, elég ha csak a 2014-es X-Faktoros sikerére vagy az egy évvel későbbi Papp László Sportarénás fellépése gondolunk, amikor Arnold Schwarzenegger beszéde előtt lépett fel teltház előtt. Gotthy 2019-re több nagy dobással is készül, mely közül az első, a vadiúj "Csak 1 perc" című dala, amivel bejutott A Dal című verseny 30-as mezőnyébe is, így január közepén induló műsorban Érte szoríthatunk! A könnyed, slágeres popdal már hallható a rádióban. Zenéjét Smith szerezte, aki több nemzetközi előadóval és a hazai zenei élet krémjével egyaránt dolgozik, a dalszöveget pedig Gotthy jegyzi. A dal alább meghallgatható: [2019.01.02.] Megosztom: