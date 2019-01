Zenerégész: Mi történt január 6-án?

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zeneeseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 6-án!

Ma Boldizsár, Menyhért, Gáspár, Anasztáz napja van



Események:

1993 Elhunyt Dizzy Gillespie amerikai dzsessz-zenész, zeneszerző.

1997 Elhunyt Végh Sándor hegedűművész, karmester.



Született:

1938 Adriano Celentano olasz énekes, színész. Legismertebb dala a 24 ezer csók. Játszott Az édes élet című filmben.



1946 Roger Syd Barrett angol énekes, gitáros a Pink Floyd együttes tagja. Az együttes 1966-ban alakult.

Legnagyobb sikerük a The Wall A Fal.



1953 Malcolm Young ausztrál zenész az AC/DC együttes tagja. Az együttes 1974-ben alakult. Első nagy sikerű albumuk 1977-ben jelent meg Let There Be Rock címmel. Legsikeresebb dalaik Whola Lotta Rosie, Highway To Hell, Back In Black, Money Talks. 1991-ben Magyarországon is felléptek.

1963 Jazzie B a Soul II Soul együttes tagja. Legismertebb számuk a Back To Life.

Vida Andrea

[2019.01.06.]