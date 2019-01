Jó hír! Curtis mindent belátott! A rapper hivatalos közösségi oldalán posztolta, felismerte: beteg és segítségre szorul. Részletek a cikkben! A sikeres szerzőt és zenészt Majka kendőzetlen őszinteséggel küldte el maga mellől, drogproblémáira hivatkozva, s leginkább azt kiemelve: Curtisen nem tud már segíteni, nem tud rá tovább vigyázni, ezért el kell engednie a kezét. Curtis fogadkozott, hogy egykori barátjának nincs igaza, s megmutatja: szólóban is ugyanolyan sikeres lesz, mint Majka mellett, s problémáit csak felnagyította kollégája. S bár voltak fellépései, tv-s szereplések, a sajtó többször is lemondott koncertekről, lemondott találkozókról szólt, vagy csak arról, hogy egyszerűen nem jelent meg az előre egyeztetett időpontban. s Sokan aggódtak a tehetségért, sokan próbáltak neki segíteni továbbra is, s úgy tűnik végre áttörés lehet: ugyanis a rapper hivatalos Facebook oldalán azonban ma délelőtt megjelent egy üzenet: "Kedves ismerősök és rajongók!

Sajnos idő kellett ahhoz ,hogy belássam a betegségem...

Bocsánatot kérek mindenkitől mindenért !!!

Ezen a héten befekszem egy rehabilitációs központba ,hogy újra az igazi Curtist kapjátok( a januári fellépéseket ,holnap lemondom).

UI:Szeretlek Petike és mindenben igazad volt" Szurkolunk Neked Curtis s Veled vagyunk, hogy a bátor bejelentésed után a céljaidat is elérd, s meggyógyultan térj vissza a színpadra! – zene.hu – [2019.01.07.] Megosztom: