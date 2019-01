A rock and roll királya ma lenne 83 éves Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 8-án! - Ezen a napon született többek közt Elvis Presley, R. Kelly, David Bowie és Robbie Krieger, a The Doors együttes tagja. Ma Gyöngyvér, Anasztáz, Apollinár, Apollinária, Erhard, Ince, Jukundusz, Jutas, Szevér, Szeverin, Szörény, Tas, Virág napja van.



Események:



1973. Elvis Presley benyújtotta válókeresetét



Született:



1905. Giacinto Scelsi olasz zeneszerző

1926. Evelyn Lear amerikai opera-énekesnő

1935. Elvis Presley (eredeti nevén Elvis Aron Presley) amerikai énekes, színész, a rock and roll királya

1937. Shirley Bassey énekesnő

1938. Jevgenyij Nyesztyerenko orosz operaénekes



1946. Robbie Krieger amerikai basszusgitáros, a The Doors együttes tagja

1947. Ella István Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, karnagy

1947. David Bowie angol énekes, gitáros, billentyűs

1969. R. Kelly amerikai énekes

1973. Sean Paul jamaicai reggae énekes



Elhunyt:



1713. Arcangelo Corelli itáliai zeneszerző.

1948. Richard Tauber osztrák operaénekes

1975. Richard Tucker amerikai operaénekes

1986. Pierre Fournier francia csellóművész

1992. Blum Tamás Liszt Ferenc-díjas karmester, műfordító

1998. Michael Tippett (Sir Michael Kemp Tippett) angol zeneszerző

2003. Ron Goodwin angol zeneszerző, filmzeneszerző, karmester