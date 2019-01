Zenerégész: Mi történt január 14-én?

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 14-én! - Ezen a napon született Nagy Feró, Sipos Tamás valamint Joe Murányi, magyar származású klarinétos.

Ma Bódog, Félix, Hiláriusz, Gotfrid, Malakiás napja van.



Január 14-én történt:



Született:



1928. Joe Murányi, New York-i magyar származású klarinétos

1943. Mariss Jansons litván karmester

1948. Tim Harris dobos (The Foundations)

1950. Nagy Feró énekes, gitáros, az 1970-ben alapított Beatrice együttest frontembere, valamint Muszty Bea énekes, gitáros, hegedűs.

1959. Carl Smyth aka Chas Smash (Madness)

1967. Steve Bowman amerikai dobos az 1991-ben alakult Counting Crows együttes tagja, valamint Dave Grohl dobos, gitáros (Queens of the Stone Age/Foo Fighters/Nirvana)

1968. LL Cool J amerikai rapper

1974. Sipos Tamás az 1990-ben alakult Irigy Hónaljmirigy együttes tagja



Elhunyt:



1676. Francesco Cavalli itáliai zeneszerző

