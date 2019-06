Képgalériák • Chris Botti koncert 2019 Budapest Csúcs volt a Chris Botti koncert Budapesten - képekben Ahogy beszámoltunk már róla 2019-ben harmadszor járt nálunk a kiváló amerikai trombitás Chris Botti, aki zongoristaként kezdte zenei tanulmányait. Most egy talán a szokásosnál is különlegesebb tehetségekkel teletűzdelt csapattal érkezett, mint pl Whitney Houston volt szólista énekesével, aki egészen elképesztő magasságokba vitte a koncert énekhangjait, kristálytisztán és különleges legátókkal. Úgy ömlött belőle a virtuózitás, mint patakból a víz. Whitney Houston-t nem volt szerencsém koncerten hallani, de most valahogy úgy érzem hallottam. Minden zenész kiváló szólista, nem volt felesleges brillírozás, elegánsan játszottak. Az egész koncert ab ovo elegáns volt, ahogy az arcát adó Chris. Kijelenthető, hogy a zene ami elhangzott is jellemezhető az elegancia szóval.



A klasszikus műfajból érkező ifjú hegedűs hölgy Ania Filochowska (AF) hegedűjére és a trombitával összefolyó duettre épült a felvezető szám, mely egészen lágy, és lassú dallamvezetésével édesgette körbe a közönséget. A sziruposságtól a csengő tisztaság és az érdekes szövésű dallam választotta le. Arra gondoltam ha ilyen lesz végig akkor az esetleg a lanyha egysíkúságba fog vezetni. Persze nem így volt. De még, hogy nem így! Ezen a koncerten volt minden.



Olyan kemény, ritmizáló modern jazz, funk-soul, classic jazz, smooth, rock és még a stílus irányzatokat is visszagondolni is nehéz színesség, hogy egyik meglepetésből a másikba eshetett a hallgató. Ultraprofesszionális hangszeres és zenei tudás, tökéletesen felépített kompozíciók és nem csak, mert az egész koncertnek volt egy íve, amire ráépült.



Még a klasszikus műfajból is előkerült egy hegedűdarab, amely végül magas esztétikájú szürrealizmussal rockba fordult. Olyan volt akár egy Salvador Dali kép. Az egész estére is ez volt a jellemző; elbűvolően kidolgozzott, színekkel teli, és mesélő.



Csúcs. P.s. A neveket érdemes megjegyezni, mert ha valahol feltűnnek, azt meg kell hallgatni!

Chris Botti (CB) - Trumpet

Lee Pearson (LP) - Drums

Reggie Hamilton (RH) - Bass

Leonardo Amuedo (LA) - Guitar

Eldar Djangirov (ED) - Piano

Andy Snitzer (AS) - Saxophone

Ania Filochowska (AF) - Violin

Chris Botti koncert 2019 Budapest képekben - klikk a fotóra [2019.06.09.]

