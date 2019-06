Zajlik a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Edin Karamazow – Sting partnere – és nemzetközi versenygyőztes gitárművészek a Balaton partján Sokan egész évben a balatoni nyaralást várják, hogy végre kiszabadulhassanak a hétköznapok egyformaságából, de a strandolás után szívesen beiktatnának egy-egy színvonalas kulturális programot is a kikapcsolódásba. Kiváló lehetőség a felüdülésre vagy elmélyülésre a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál, amely június 22. és 29. között immár 14. alkalommal várja a hangszer kedvelőit, ahol számos hazai és külföldi fellépő nyújtja a virtuóz vagy éppen romantikus, élő gitárzenét. A Balatonfüred Nemzetközi Gitárfesztivál Magyarország egyik legjelentősebb gitáros eseménye, mely az elmúlt években felvonultatta a klasszikus zene legkeresettebb gitárművészeit, fiatal versenygyőztes tehetségeit, virtuózait. Az elmúlt 13 évben a világ több mint 30 országának művészei léptek színpadra, és a rendezvény az elmúlt évek alatt közel másfélmillió ember szórakoztatását, programjainak nemzetközi megmérettetését és a gitárosok képzését jelenti. A nemzetközi gitárfesztivál szervezője és művészeti vezetője Eötvös József Liszt-díjas gitárművész, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A fesztivál 2006 óta minden év június utolsó hetében kerül megrendezésre Balatonfüred reformkori városrészében, amely kiváló környezetet biztosít egy nyár eleji fesztiválnak a maga romantikus hangulatával. A 2019. évi, immár hagyományteremtő rendezvény időpontja 2019. június 22–29. Balatonfüred két meghatározó, különleges, gyönyörűen felújított épületében – Kisfaludy Galéria, Ferencsik János Zeneiskola – zajlanak a Gitárfesztivál programjai, ezért érdemes az épületek történetével is megismerkedni, valamint az esti koncertek helyszínein zajló kiállításokat napközben, például a koncertek előtt megtekinteni. A programok a zenerajongók mellett a szakmabeliekhez, muzsikus hallgatókhoz és tanáraikhoz is szólnak – az esti koncertek mellett nyilvános mesterkurzusokon, hangszerkiállításon és vásáron vehetnek részt. A rendezvény délelőttönként nyilvános mesterkurzusok formájába tanulási lehetőséget biztosít a szakmai érdeklődők számára, ahol a világ kiváló művész-professzorai adják át tudásukat, tapasztalataikat, műhelytitkaikat a fiataloknak és tanáraiknak. A mesterkurzusok mellett a közönséget kézzel készült mesterhangszerek kiállítása várja: a hangszerkészítők segítségével a látogatók betekintést nyerhetnek a nemzetközi kiadványok és a hangszerépítési technikák világába. Délutánonként szakmai programokat szerveznek gitárzenekari próbák formájában, amely a közös zenélés örömét, az egymásra figyelés fontosságát, a közös produkció megalkotásának nagyszerűségét adja a résztvevőknek. Az egy hét alatt összeállított és megtanult programot a fesztivál utolsó napján koncerten mutatja be a gitárzenekar az esti zárókoncerten. A többi estén a gitáros művészvilág kiemelkedő tagjai adnak koncerteket, amelyek egyaránt szolgálják a kikapcsolódás és a tanulás lehetőségét. Lehetőség szerint minden művész a saját hazájából is hoz koncertanyagot a régizenétől a kortárs zenéig, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a közönség bepillantást nyerjen más országok zenei világán keresztül ottani zenei kultúrába, zeneszerzőiket megismerhesse, a gitáros résztvevőknek pedig lehetőségük nyílik arra, hogy repertoárjukat bővíthessék. Programkínálat A Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál idei első napján, június 22-én a svéd Johannes Moller nyitja a koncertek sorát. Már fiatalon fény derült remek előadói és komponáló képességeire, hamar kialakult karakteres, egyéni hangja, amelynek csodálóit köszönheti. Tehetsége, ösztönös játéka lehetővé teszi, hogy a XXI. század egyik nagy ikonjává váljon. A másnap esti hangverseny első felében a 2018. évi Pozsonyi „J. K. Mertz” Nemzetközi Gitárverseny (Szlovákia) győztese, Carlo Curatolo (Olaszország) és a Manfredoniai Nemzetközi Gitárverseny (Olaszország) győztese, Antonio Fiorentino lép színpadra, majd a második részben az olasz Luciano Pompilio (Olaszország), a Cittá di Manfredonia nemzetközi gitárfesztivál és az In Concerto Season Chamber Music művészeti igazgatója. Edin Karamazov – aki szólistaként rendszeres partnere mások mellett Stingnek – többféle, különböző korszakokból és kultúrákból származó pengetős hangszeren játszik, és elszántan kutatja a lantok használatát modern zenében és kortárs improvizációs kontextusban., Októberi Zeneakadémiai lantkoncertje előtt június 24-én gitármuzsikáját hallgathatjuk Balatonfüreden. Június 25-én az Eötvös Zenei Alapítvány támogatottjainak koncertjén a jövő ifjú tehetségeinek hangversenyét hallhatjuk, amelyen Kohno-Sakurai mestergitáron játszik majd Ádám István (Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium), Barta Gergely (SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium), Beri Áron (Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium), Bozsóki Boglárka (SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium), Girincsi Márton (Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium), Krizsány Csenge (SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium), Nagy Márton (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) és Tokárszky Máté (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem). A fesztivál egyik „nagyágyúja” a lengyel Łukasz Kuropaczewski, aki négy napon is tart mesterkurzust a fesztiválon. A 38 éves művész a lengyelországi Poznan Zeneakadémiájának oktatója, előadóművészet témakörben doktorátussal is rendelkezik, emellett a Poznanban évente megrendezésre kerülő Lengyel Gitárakadémiai Fesztivál művészeti igazgatója – tehetségéről június 26-i szólóestjén bizonyosodhatunk meg. Június 27-én az esti koncert első felében Szalai Lotti Junior Prima díjas gitárművész mutatkozhat be önállóan a közönségnek, aki 2013 óta tanul a Zenakadémián Eötvös József Liszt-díjas gitárművész vezetésével, és kamarapartnerként már bizonyított Szenthelyi Miklós Kossuth-díjas hegedűművész, Kertesi Ingrid operaénekesnő és Szilvágyi Sándor gitárművész oldalán. A második részben a 2019. évi Belgrádi (Szerbia) GAF Nemzetközi Gitárverseny győztese, a jelenleg a mesterdiplomáján dolgozó orosz Igor Klokov muzsikál, aki a fellépések mellett elhivatott tanár is a németországi Rheinland-Pfalzban. Az utolsó előtti estén, június 28-án a 2018. évi Bécsi „Forum Gitarre” Nemzetközi Gitárverseny francia győztese, Cyprien N’Tsai lesz hallható, valamint a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál junior gitárzenekara Vihula Mihajlo vezetésével. A fesztivál utolsó estéjén mutatja be egyhetes munkájának eredményét a fesztivál gitárzenekara B. B. Strings Guitar Orchestra néven, Czakó Erika tanár, kamaraművész vezetésével. A június 29-i koncerten kiderül, hogy mennyire sikerült csapatot kovácsolni a sok magányos gitárosból. A fesztivál zárásaként a LA VOLTA elnevezésű, 6–8 tagú, 14 és 20 év közötti fiatal zenészekből álló együttes, akik a bázeli Reinachi Zeneiskola diákjai. Változatos repertoárjuk a XVI–XVIII. századi zenétől a népzenén, az európai, észak-amerikai és latin-amerikai zenén át egészen a popzenéig (ragtime, bossa nova stb.) terjed. Vezetőjük, az együttes alapítója és karmestere Jürgen Hübscher, aki lantjátékárol szólistaként, valamint Paul Esswood kontratenor és Bernhard Böhm furulya- és barokk fuvolaművész kamarapartnereként vált ismertté. [2019.06.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Swan 2000 Beatles Roadshow menedzser zenekar [2019.06.12.]

