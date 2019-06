Tom Jones bebizonyította, hogy 79 évesen is lehet valaki zseniális előadó

Tom Jones újra Magyarországon járt! A legendás művész, a Papp László Budapest Sportarénában adott egy minden ízében tökéletes koncertet.

A 79 éves brit énekes 1965 óta járja a világ legnagyobb színpadait, és már abban az évben Grammy-díjjal jutalmazták egyedülálló hangját, és előadóművészi tehetségét. Kezdetben olyan hallhatatlan legendákkal muzsikált, mint Elvis Presley és Johnny Cash. Kora ellenére a világhírű legenda, még ma is elképesztő aktivitással és profizmussal mozog a színpadon, a hangosítás pedig egész egyszerűen profi volt. Mindenhol kiválóan szólt, minden hang, tökéletes minőségben, a fényjáték pedig egész egyszerűen pazar volt.

Nem is letetett volna másképp, hiszen Tom Jones talán az egyetlen olyan előadó, aki évtizedeken át képes volt újra és újra megújulni és különleges, egyedülálló élményt adni a közönségének. Talán éppen ez tartotta frissen és ez teszi lehetővé azt, hogy még 79 évesen is képes a színpadon energikusan mozogni, kommunikálni a közönséggel és közben tökéletesen tisztán énekelni. Életműve tele van zseniális alkotásokkal, melyet ma már az egész világ a legnagyobb klasszikusok között tart számon. Ilyen például Sexbomb és a Delilah, hogy csak a legismertebbeket említsem. Nem véletlen, hogy az évek alatt képes volt több mint 150 millió lemezt eladni, világszerte.

A koncert pár perccel nyolc óra után kezdődött. Az Aréna felét leválasztották, a félházat viszont dugig megtöltötték a minőségi zene kedvelői. Amikor meghallottam az első ütemeket és az első akkordokat, majd besétált a színpadra Tom Jones és énekelni kezdett, a hideg futkosott a hátamon, annyira fantasztikus pillanat volt. Nemcsak azért mert Tom Jone orgánuma egészen különleges, hanem azért is, mert annyira sterilen hallottam a hangokat élőben, az Arénában, hogy az maga volt a mennyország. Meg is örültem neki, hogy végre kiderült: az Arénát is lehet tökéletesen hangosítani, csak ez őszinte bánatomra, soha nem szokott sikerülni. Most viszont hibátlan volt minden: Csodálatos összhangban voltak a fények, a dalok, és a háttérben látható vizuális elemek. Mindemellett nagyon izgalmas volt látni és hallani, ahogy különböző hangszerek, mint például a Pussycat-ben a tangóharmonika, vagy a Delilah alatt a különböző ütős hangszerek, a kongák és a különböző csörgők megszólaltak. A koncert tökéletessége ugyanis legalább annyira múlott a mögötte játszó zenészeken is, akik egészen fantasztikus dallamokat csaltak elő hangszereikből. Meghatározó élmény volt a Delilah-t, a Sexbombot és a You can leave your hat on-t Tom Jones előadásában, élőben hallani. Olyan, amit egyszer mindenkinek hallania és látnia kellene.

Setlist:

Burning Hell

Run On

Mama

Did trouble me

Ruckus

Sexbomb

Take my love

Mojo Working

Cry to me

Delilah

Never fall in love

Soul of a man

Tower of song

Green grass

Pussycat

Unusual

Leave your hat on

If I only knew

I wish you would



Encore:

Wonderful world

Kiss

Strange things



Suri Andi



Tom Jones Budapesten 2019 képekben - klikk a fotóra

[2019.06.26.]