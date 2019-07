Kapcsolatok • Mark Knopfler Mark Knopfler a színpadon - Teltház a Papp László Arénában Egy kicsit már nem a régi - messziről a kinézete. Eltűnt a haja, a fiatal alakja, mozgása ami az emlékeimben él, de nem baj... Egy kicsit már nem a régi - messziről a kinézete. Eltűnt a haja, a fiatal alakja, mozgása ami az emlékeimben él, de nem baj, a hangja ugyanaz - talán csak egy kicsit fakóbb, vagy talán inkább “megfontoltabb” - de az első indián ritmizálású ír dallamokba kevert, majd a country hangvételű második-harmadik szám után előkerült a “Romeo and Juliet” ami visszarepített a régi emlékeihez. A gitár ugyanúgy szól, és a közönség oda van. Nagyon ovációzik. És igazam van; ekkor leül és azt mondja: amikor először itt volt, fiatal volt, de most öreg, mégis szereti, hogy az embereknek játszik. Tízenegyen vannak a színpadon, a következő számban már tapsoltatják a közönséget, és az tapsol is. Élvezik.



Az egész koncert könnyű dalok gyűjteménye, semmi nehéz, bonyolult vagy nehezen követhető. Country színezetű dallamvilág, kicsit ír, és kicsit Mark Knopfler, valamiféle lekerekedett Dire Straits. Megint beszélgetésbe kezd, a közösségből orditoznak, alig kivehetően, vélhetően szám címeket, hogy mit akarnának hallani. De mégis másra terelődik a szó egy félreértésből kifolyólag, melynek nyomán elmondja, hogy fiatalon sokat “stoppolt” úgy utazott. Elmond egy téli történetet ezzel kapcsolatban, mikor hiába állt az út mellett senki nem jött, semmi nem mozdult, amiből aztán egy dal is született feldolgozva ezt a karácsonyi élményét. Folynak a dalocskák, a közönség üvölt.

Anekdotázik, közben minden zenésztársát bemutatja. Hosszan. Szólnak a slágerek, muzsikálnak a zenészek...



A hivatalos utolsó számaként egy instrumentális hangzik el - nagyon hangos. A koncert úgy tűnt egyre hangosodott, és most a végén a teltház tombolva hívja vissza.



Ekkor megszólal a bevezető, a rövidke dobszólókkal - már mindenki tudja mi következik - felállnak, úgy várják. A legismertebb “Money for nothing” első gitár hangjaira kitör a vihar. Enélkül nem múlhatott volna el a koncert. Ott a gitár az eredeti videóklipből. Nagyon jó hallani. Ováció. Még ezután is visszajönnek háromszor, és szépen levezetik a koncertet, bár azt gondoltam volna, hogy csak az első ráadás marad és csúcsként teszi fel a pontot, de mégsem.



Élmény volt a koncert, látni hallani ezt a teljesen egyéni stílusú ikont, aki még mindig teltházak előtt játszik.



