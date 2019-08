Hazánkban először: Győrben lép fel az Aqua! Igazi fergeteges retro hangulatot ígér az idei győri nyárzáró koncert, ahová az egykori Total Dance Fesztiválok hangulatát varázsolják a '90-es évek hazai és nemzetközi nagyágyúival. Csomagolj, még bőven odaérsz! Az idei nyárzáró fellépőinek teljes névsorát Borkai Zsolt polgármester jelentett be, s többek között azt is elmondta: „A 90-es években nagy sikert aratott előadók ma is nagyon népszerűek, a retro-slágerek másodvirágzásukat élik.” A Győrbe látogató Total Dance Fesztivál tehát az 1990-es, 2000-es évek hangulatát idézi meg, vagyis fergeteges buli várható a Városháza előtt augusztus 24-én, szombaton este nyolc órától (esőnap: augusztus 25., 20:00 óra). A fellépők sorában ott lesz a dán Aqua, amely a 90-es évektől kezdve adta ki egymás után a slágereket, köztük a Barbie Girl-t. Hat kiadott albumig jutottak, Győrben pedig igazi show-t ígérnek. A svéd pop együttes, az Ace of Base három testvér, Malin, Jenny és Jonas illetve Ulf Ekberg közreműködésével alakult a 80-as évek végén. Olyan slágerek köthetők a nevükhöz, mint a Beautiful Life, vagy a Happy Nation. Jenny Berggren 2009-ben kezdett szóló karrierbe, azóta járja a világot, és adja elő a legnagyobb Ace of Base slágerek eredeti és újraértelmezett verzióit. A Safri Duo a trance zenét ötvözi az ütős hangszerekkel, legnépszerűbb slágerük a Played-A-Live. A 2 Brothers on the 4th floor – nem túl meglepő módon – a negyedik emeleten alakult meg, ahol a holland testvérpár, Martyn és Bobby Boer lakott. A „Can’t help myself”-fel váltak híressé, majd két lemezt is kiadtak olyan slágerekkel, mint a „Dreams” és a „Never alone”. A hazai mezőnyből a győri bulin DJ André repít vissza minket zenei összeállításaival a 90-es évekbe, s ugyanezt teszi a korszak két meghatározó fiú együttese, a Happy Gang és a Hip Hop Boyz is. Horváth Endre, vagyis DJ André a Total Dance Fesztivál szervezőjeként és fellépőként is beszélt. Mint mondta, egy igazi látványos show-t hoznak Győrbe, amelyen a neves előadókhoz méltó látványvilágot élvezhetünk. – Talán a legnagyobb név a mezőnyből az Aqua, amely ráadásul még soha nem járt Magyarországon. Hogy augusztus végén Győrben lépjenek fel, komoly szervezést igényelt – tette hozzá. A szombati koncertet tűzijáték zárja, a hazajutást pedig ingyenes éjszakai buszokkal segíti az önkormányzat.





– zene.hu –

Nyitókép: Martin Bubant [2019.08.23.] Megosztom: