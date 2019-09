Mahó Andiék szeptember 17-én kezdenek Ötállomásos erdélyi turnéra indul ősszel Mahó Andrea. A színész-énekes koncertsorozatán neves vendégekkel lép színpadra. Itt van az ősz…itt van újra…Mi jut eszedbe e sorokról?

Az hogy Petőfi szerette az őszt, én kevésbé.,, Számomra az elmúlást jelenti, vége a nyárnak, ami a felszabadultság szimbóluma számomra, azért annak ellenére hogy közeleg a hideg és kicsit több időt kell szentelni az öltözködésre szakmai szempontból pont az ellenkezőjét, az újrakezdést hozza, beindul a színházi szezon régi és új dolgokkal. Hogy telt a nyár? Sikerült pihenni?

Köszönöm, nagyon jó volt a nyár, imádom, azt hogy szinte mindent a szabadban csinálunk a pihenést, az evést és a fellépéseket is. Én ha tehetném egész életemet a szabadban tölteném. Ebben az évadban már most szeptemberben erdélyi koncertre készülsz, jártál már ott? Munka vagy pihenés?

Erdély a természet csodája, gyönyörű hely. Közel áll a szívemhez, igy nagyon boldog voltam amikor lehetőség adódott erre az öt állomásból álló fellépés sorozatra. Jártam már korábban is, fellépni és pihenni is. Mikor és hol lesznek a koncertek?

Szeptember 17-én kezdünk Zilahon, aztán 20-án Désen, 21. Nagybányán, 29-én Temesvár és végül október 7-én Brassóban leszünk.



Ezúttal kik a fellépő vendégeid?

Kollégáim Csengeri Attila, Koós Réka, Egyházi Géza és Vikidál Gyula. Miért pont ők?

Sokat játszunk együtt színházban, mindenki teljesen más karakterű ember más karakterű hanggal és én nagyon szeretem a sokszínűséget [2019.09.16.] Megosztom: