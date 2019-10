Képgalériák • Il Volo Budapest 2019 Visszatért az Il Volo - a ’popera’ olasz sztárjai Budapesten léptek fel A 2018 decemberi nagysikerű koncertjük után a klasszikus és pop-zene határait feszegető, világszerte népszerű három fiatal olasz énekes alkotta trió idén a 10 éves fennállásukat ünneplő turnéjukon tért vissza a Budapest Arénába. Ízlésesen keveredő a stílusok A három fiatalúr Gianluca Ginoble (bariton), Piero Barone és Ignazio Boschetto (tenorok) az együttesük megalapításakor nem titkolt célja volt egy, a legendás Három Tenorhoz hasonló trió létrehozása. A nagy elődök iránti tisztelet máig töretlen, mára azonban már tisztán látszik, hogy az Il Volo sikere a népszerű operák világát a könnyűzene elemeivel való stílusos ötvözésben rejlik. Öltözetükben is megjelenik a kettősség, a színpadon fekete öltönyt fekete inggel, de fehér tornacipővel kiegészítve viselnek, ami jól tükrözi fiatalos lendületüket, mégis tökéletesen illik tekintélyt parancsoló színpadi jelenlétük lenyűgöző énekhangjukhoz. A jubileumi koncertsorozathoz méltó felállásban és repertoárral érkeztek Magyarországra. A mintegy húsz tagú zenekar két rész állt össze, egy klasszikus – vonósok, fúvósok, zongora - és egy elektronikus hangszeres részből – gitár, basszus, dob. A színpadképet mindössze a zenekar és néhány színpadi reflektor alkotta, semmi egyéb látványelem nem volt a színpadon. A lámpák a felcsendülő dalok hangulatát tükrözve váltották színüket, a közönség figyelme teljes mértékben az előadókra koncentrálódhatott, meg persze a kivetítőkre, ahol a jóképű énekeseket alaposan szemügyre is lehetett venni. Klasszikus és könnyű tökéletes arányban A koncert során megmutatkozott, hogy három eléggé különböző karakterből áll az együttes. Ahogy a pop világában a fiú bandáknál, itt is felismerhető a ROSSZFIÚ imidzsét viselő, a viccelődő, kissé flegma figura (Ignazio), az ÉNEKES, a szemüveges srác, aki ’csupán’ a hangjával hódít és nem a mozgásával (Piero), és persze a SÁRMŐR, az igéző szemű, igazi jóképű tag (Gianluca). Persze itt a tehetség, a csodálatos énekhang a lényeg, de így a közönség tagjai azért könnyebben választanak kedvencet maguknak. A főleg idősebb hölgyek sorra hordták a kedvenceiknek a vörös rózsákat és az apró ajándékokat a dalok közti tapsvihar alatt, mindezt sok-sok ’köszönömmel’ és profi előadással hálálták meg a fellépők. A híres opera részleteket rendre valami világsláger váltotta. Meghallgathattuk Frank Sinatra My Way-jét, a West Side Story-ból a Maria-t, Tom Jones Delilah-ját, a Bridge Over Troubled Water-t. Szólóban, duóban is felléptek az énekesek, persze leginkább trióban. A nagyon ismert olasz dalok nélkül elképzelhetetlen lett volna a koncert, így volt O Sole Mio és Volare is, amire már a székeiket elhagyva a bátrabbak előre is mentek a színpad elé és táncoltak. Számtalan szelfi és kézfogás közepette igazi rockkoncert-hangulat alakult ki a kétórás fellépés zárásaként. Ünneplésre érdemes ez a 10 éves együttműködés, munka, amiben énekesek bátran, ugyanakkor stílusosan, jóízléssel alkotják meg a klasszikusokban gyökerező, ugyanakkor nagyon is mai zenei világukat. Köszönet érte és további sikereket kívánunk! – frk4muzik – Il Volo koncert Budapesten 2019 képekben - klikk a fotóra

