Ajánljuk! B. Nagy Réka - Láss Belém B. Nagy Réka az „Örültség” pattogós sorai után egy igazán fülbemászó, bájos és imádnivaló felvétellel örvendezteti meg rendkívül népes rajongótáborát. Magyarország egyik kedvenc youtubere ezúttal egy kis csavart is vitt a történetbe, hiszen a szerelmes sorok barátjának szólnak, aki a „Láss belém” klipjében főszerepet is kapott. A dal születése ezúttal egy összetett folyamat volt. A zenét Réka egyik legjobb barátja, a hihetetlenül tehetséges Johnny K. Palmer szerezte, aki horvát származású dalszerző társával, Vida Noával dolgozott össze. „Az angol verzió egy kapcsolat végéről szólt, Molnár Tamás szövegíró a magyar változat megírásánál azonban a lángoló és rózsaszín ködös szerelmet állította a középpontba.”- mesélte az énekes-influenszer Réka. Ő pedig a hitelesség szempontjából ragaszkodott hozzá, hogy a klipben saját barátja játssza vele együtt a főszerepet. „A kapcsolatunkat sokan ismerhetik a YouTube csatornámról, vannak közös videóink, így mindketten rutinosan mozgunk már a kamera előtt. A klipet legjobb barátnőm, Laudon Andi forgatta és rendezte Kovács Zsuzsival együtt. A fő koncepciónk az volt, hogy egy igazán bensőséges hangulatot teremtsünk meg, és valóban bemutassuk azt, hogy milyen is a mi kapcsolatunk.”- tette hozzá Réka.



B. Nagy Réka - Láss Belém dalszöveg itt A vidámparkos képkockákat Bécsben rögzítette a stáb, a belső jeleneteket pedig a pár lakásban vették fel, így a szerelmesek igazán otthonosan érezhették magukat. Réka előző dala, az „Őrültség” pozitív nyári dallamvilággal és hangzatos refrénnel lopta be magát a közönség szívébe, ezt fejeli meg az ifjú tehetség a „Láss belém” című számmal, amely egy igazán feel-good életérzést közvetít. A 21 éves vlogger és influenszer már 14 éves kora óta énekel, a zene nagyon fontos szerepet játszik az életében. Közösségi profiljai a fiatalok elsőszámú kedvencei közé tartoznak, YouTube-on 125, Instagramon pedig több mint 140 ezren követik. [2019.10.08.] Megosztom: