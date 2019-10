Budapesten lép fel a DLRM A rockbanda teljes gőzzel készül az október 22-i magyarországi koncertjére a 11 országot érintő néhány hónapos európai koncertsorozat után. A külföldön már igen nagy rajongótáborral rendelkező DLRM tagjai ígérik, 22-én az Akváriumban bontják le a falakat. A zenekar 2015 őszén alakult. Alapelvük a teljes szabad alkotás, ebből adódóan egy elég eklektikus zenei stílust tudhatnak magukénak. A szabadság jegyében az együttes tagjai nem csak zenei, hanem országhatárokat átívelő kalandok és utazások állandó szereplői is. A banda hobbipiálós-utcazenés-csövezős-vándorlós baráti társaságból nőtte ki magát a magyar stoner-grunge szcéna meghatározó szereplőjévé. Szabó Marci és Petróczi ‘Edi’ Ádám 2014-ben egy kőkeményen bulizós péntek estén hozták döntöttek úgy, hogy megalapítják a zenekart. Az első egy évben inkább a rockerek életét élték, így a tényleges alkotás végül 2015-ben kezdődött el, ami igen hamar meghozta a sikert. Amint elkezdtek koncertezni, máris több felkérést is kaptak külföldön. A második exended play-ük (EP), jött a lehetőség, egy angol turné keretén belül megfordulhattak pár legendás londoni klubban is. 2017-ben Nóniusz Gábor zenei producer közreműködésével felvették első komoly nagylemezüket. A DLRM európai sikereiknek köszönhetően folyamatos meghívásokat kapott Ausztriába, Csehországba, Németországba, Hollandiába, Belgiumba, Luxemburgban, Franciaországba, Spanyolországba, Szlovákiába és Romániába is. A zenekar a tavalyi, 11 országot érintő pár hónapos európai koncertsorozat után úgy döntött, hogy a rengeteg élményt és tapasztalatot ideje rögzíteni, így született meg idén januárban a DLRM második nagylemeze, a 12 dalos Suckerpunch. „A múlt év elég masszív volt minden téren, nem nagy túlzás, ha azt mondjuk, hogy a buszban töltöttük 2018-at. Rövid idő alatt tanultunk sokat magunkról, egymásról és az egész világképünk hatalmasat fejlődött a pozitív irányba. A Suckerpunchban rengeteg minden benne van teljesen őszintén, néha trágárul, néha elegánsan. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy egyre őszintébben tudunk és merünk alkotni egy csapatként, és fantasztikus érzés rájönni egy-egy dalnál, hogy teljesen visszaadja azokat az élményeket, amiket együtt átéltünk” - mondta Szabó Márton. Az idei évben túl vannak egy teltházas A38-lemezbemutatón, amivel bebizonyították, hogy az általuk képviselt életstílus nemcsak rombolja, hanem építi is őket. Az aktuális magyarországi koncertjükre pedig már teljes gőzzel készülnek, október 22-én az Akváriumban bontják le a falakat. [2019.10.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Szólógitárost keresünk! zenekar [2019.10.01.]

Mackie Mixer 24.8.2 + 24 Csatorna = 48 C hangosítás/cucc [2019.09.30.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu