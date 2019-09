Once - Egyszer... mini koncert a Hunyadi téren A Madách Színház a Hunyadi téren tartott mini koncertet a Once - Egyszer című musical bemutatója kapcsán, melyre szeretettel várták a színház nézőit. Szirtes Tamás köszöntőjéből kiderült, hogy a helyszínválasztásban nagy szerepe volt a darab tartalmának. A cselekmény fő szála, egy ír, kiábrándult utcazenész fiatalember sorsfordító találkozása, egy cseh bevándorló lánnyal. A Hunyadi tér pedig remek helyszín arra, hogy a darab szűk zenei keresztmetszetét az érdeklődők, vagyis az „utca emberei” elé tárják. A teret a sajtó munkatársai mellett rajongók csoportjai és járókelők sokasága töltötte be. Azok voltak a legszerencsésebbek, akik már három körül ott leskelődtek a téren, mert tanúi lehettek annak, hogyan telik meg élettel, muzsikával a zene pavilon. A hangtechnikusok kezdték a munkát, a mikrofonállványok valami izgalmas dolgot ígértek. A hangulatot fokozta, mikor akusztikus hangszerek, gitárok, cselló, hegedű, bendzsó, ukulele érkezett a térre. A zenészek hangolni kezdtek és a nyári szórt fényben, a hatalmas fák alatt, zene töltötte be a teret. Három körül jött a térre Dolhai Attila, kollégái köszöntése után az első mozdulata volt, hogy a gitár után nyúlt. Nem szokatlan számára ez a szituáció, hiszen önálló albumain is hallhatjuk gitározni őt. Nyílt színen láthatták rajongói munka közben, amint éppen szöveget memorizál elvonulva, vagy kolléganőjével, Simon Boglárkával beszéli meg az előtte álló feladatot. Láttuk, ahogyan mikrofont raktak rájuk, részesei lehettünk a hangbeállás folyamatának. Szirtes Tamás érkezése új pezsgést hozott a művészek közé. Megnyerő volt, azt a szeretetet és tiszteletet tapasztalni, amellyel fogadták a fellépő művészek. Dolhai Attila (Srác) azzal a dallal kezdte a rendhagyó előbemutatót, amely a mű alapjául szolgáló 2007-es film első dala. Simon Boglárka (Lány) szólója következett, dalának angol címe The Hill. Majd duettjük zárta az eseményt, ez a dal már ismerős lehetett a közönségnek, hiszen a Madách Színház beharangozó anyagában videoklip készült róla.



Nem mindennapi élmény volt, mikor a színház és a koncert összefolyt, feltárult a fellépők arca, lénye. Elmosódtak a zenészek és színészek közötti határok, talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy muzsikus művészek álltak a színpadon. Az ír zene különleges hangzásvilága nem gyakori a magyarországi nagy, kőszínházi zenés színpadokon, más hangképzést igényel az énekesektől. A dalszövegek fordítása pedig számunkra újszerű, de izgalmas, költői képi világot jelenít meg. Azt hiszem, egy újabb színházi csemegét kaphat a budapesti közönség a Madách Színház bemutatójával 2019.szeptember 20.,21. és 22-én.



Jagri Ágnes Once - Egyszer... mini koncert a Hunyadi téren képekben - klikk a fotóra

