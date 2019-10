Új dallal jelentkezett Curtis - íme a Ő lehet hibás Jöjjön Curtis - Ő lehet hibás dala. Mutatjuk a dalszöveget is. Mindig így telik el az este

Mikor kell nekem is már több

Elvisz egy szép lány teste

Szívemben nem honol már csak csönd

Félhet a lélek, nem parancsolhat

A szívnek meg a vérnek

Akinek mindig több kell, nincs több csel

Nincs több csel, nincs több csel



Nálam nem csak hétvégén

Éghet a gyertya a két végén

Mikor az időt is széttépném

Ki tudja, hol ér majd a hold

A csillagok dala szólt

A szívemben nincsen folt

Nincsen folt, nincsen folt



Mindig az éjjel vonzott

És ez nem változik már

A legtöbb kiscsaj romlott

És a börtönébe zár

Amire eljön a reggel

Úgyis elmegyek eggyel

Engem visz úgyis az ár

És csak ő lehet hibás



Legtöbb csaj már táncol

Amíg a tekintet vádol

Test, ami magához láncol

És ha az ágyába gáncsol

Jöhet egy drink

Közben szakad az ing

Elmosódik a smink

Miközben rázzák a nők

A pincér sohase link, sohase link

Én meg harci díszben

Páran csobbanak be a vízbe

Holnap kivel hoznak majd hírbe?

Mindenféle forma

Mintha ebből pénze volna

Nekem csak pár whisky-cola kell

Velem van minden jó haver



Mindig az éjjel vonzott

És ez nem változik már

A legtöbb kiscsaj romlott

És a börtönébe zár

Amire eljön a reggel

Úgyis elmegyek eggyel

Engem visz úgyis az ár

És csak ő lehet hibás



Ameddig megy ez a dal

Addig nem lesz vége

Ameddig megy ez a tánc

Addig lesz itt béke



Mindig az éjjel vonzott

És ez nem változik már

A legtöbb kiscsaj romlott

És a börtönébe zár

Amire eljön a reggel

Úgyis elmegyek eggyel

Engem visz úgyis az ár

És csak ő lehet hibás [2019.10.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Jelentkezzen olcsó kölcsönre szolgáltatás [2019.10.21.]

Kis Tyutyu Band zenekar [2019.10.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu