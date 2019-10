Karácsony a Szegedi Szabadtérivel: már kaphatók a kedvezményes bérletek Nem kell tovább várni, ha idén is a tökéletes ajándékkal szeretnénk meglepni szeretteinket: már megváltható a Szegedi Szabadtéri ötféle, kedvezményes karácsonyi bérletkonstrukciója, melyekhez most plusz meglepetés jár. Kiderült az Apáca Show szereposztása is: a nézők nagy örömére visszatér Alföldi Róbert, Feke Pál és Janza Kata is a fordulatos musicalbe. Idén is kedvezményes, karácsonyi bérletekkel szeretné szebbé tenni az ünnepeket a Szabadtéri. Ötféle konstrukció könnyíti meg az ünnepi ajándékvásárlást, annál pedig nehéz szebb és frappánsabb meglepetést elképzelni, mint hogy a nyár csillagfényes estéit találják meg szeretteink a tűlevelekre tűzött díszek alatt. A Karácsonyi Premier bérlet az összes jövő nyári, Dóm téri előadás, így a Jézus Krisztus Szupersztár, a Sok hűhó semmiért, az Apáca Show és a West Side Story első estéjét tartalmazza. A Karácsonyi Musical bérlet magában foglalja mindhárom Broadway-siker zenés darabot, így egyetlen tartalmas, mediterrán nyár során átélhetjük, milyen amikor Jézus Krisztust övezi a szupersztárság aurája, sőt az ötvenes évek New Yorkjának és a diszkókorszaknak forrongó hangulatát is. Három előadás élményét kapjuk kettő áráért, ha azon összeállítások közül választunk, melyekhez a jövő évi Ajándékkoncertre szóló belépők is járnak. Shakespeare egyik legnépszerűbb komédiája, a szerelmi bonyodalmakkal csábító Sok hűhó semmiért és a West Side Story vagy a Jézus Krisztus Szupersztár és a Shakespeare-darab mellett a szimfonikus zenekari estére is járnak a belépők. Amennyiben szerettei a monumentális Dóm téri előadások helyett szívesebben koccintanak a karácsonyi pezsgővel az Újszegedi Szabadtéri Színpad kínálta romantikának, úgy erre is van javaslatunk. A liget fáinak ölelésében a humortól sem mentes, Néró császár és anyja fordulatos történetét feldolgozó Agrippina című operára, A mi osztályunk című, megható prózai darabra és Moliére fergeteges vígjátékára, az Úrhatnám polgárra lehet bérletet váltani. Sőt, ehhez a konstrukcióhoz szintén járnak az Ajándékkoncertre szóló belépők. A kedvezményes karácsonyi bérleteket október 30., szerdától lehet megvásárolni a REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodán és online felületeken, 8200 Ft-tól. A leggyorsabb bérletvásárlókat a Szegedi Szabadtéri megajándékozza plusz meglepetésekkel is: a késő őszi feltöltődés jegyében a vitamincsomag segíti az immunrendszerüket, a Napfényfürdő Aquapolis pedig a lelki kényeztetést. Az online váltott bérletek mellé járó Ajándékkoncert-jegyeket 2020. január 31-ig lehet átvenni a Fesztivál Jegyirodán. Feke Pál nyomoz Alföldi Róbert után jövő nyáron is a Dóm téren Kiderült, kik alakítják a visszatérő Apáca Show szerepeit jövő nyáron a Dóm téren. Feke Pál lesz Eddie Souther rendőrtiszt, aki az izgalmas sztorit indító bűntény megoldására törekszik, Alföldi Róbertet pedig gengszterként láthatjuk az előadásban, Curtis Jackson szerepében. Janza Kata játssza a zárdafőnöknőt, aki a történet szerint a diszkódíva Deloris rejtekhelyét biztosítja, őt pedig Sári Évi alakítja majd a Szabadtérin. O’Hara atya szerepében most is Csonka Andrást láthatjuk. Minden idők egyik legnépszerűbb amerikai filmvígjátékának hazai musicalverzióját Szente Vajk rendezésében, a Szabadtéri és a Zikkurat Ügynökség közös produkciójaként élvezhetik a nézők.



2019.10.30.