Alireza Ghorbani a Müpában lép fel - jegyek itt Perzsa szerelmes dalokkal koncertezik Alireza Ghorbani iráni énekes december 22-én Budapesten. Perzsa szerelmes dalokkal koncertezik Alireza Ghorbani iráni énekes december 22-én Budapesten, a Müpában, az előadó a Lost in Love - Persian love songs című albumával érkezik a Fesztivál Színházba - közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írják, Alireza Ghorbani a perzsa zenei tradíció neves előadója. Fellépett a londoni Barbicanben, a düsseldorfi Tonhalléban és egyebek mellett a Lengyelországban megrendezett 2017-es Womexen is. "Káprázatos, megindító, lenyűgöző énektechnika" - idézi a közlemény a Le Monde francia napilap korábbi kritikáját.



Az összegzés szerint a koncerten azokat a klasszikus perzsa költőket idézi meg, akik a legendás Rózsák kertjében merítettek műveikhez ihletet, mellettük azonban megszólalnak az iráni költészet kortárs nagyságainak megzenésített alkotásai is. Ebben pedig a klasszikus perzsa hangszerek olyan mesterei lesznek társai, mint - a zenéit szerző - Saman Samimi (kamancheh), Milad Mohammadi (tar) és Zakariya Yousefi (ütőhangszerek).



A közleményben olvasható, hogy Alizera Ghorbani énekhangját tizenkét éves korában kezdte fejleszteni, harminc éves korára pedig a perzsa dal egyik elsőszámú előadójává nőtte ki magát. Annak ellenére, hogy művészetében a hagyományokból táplálkozik, mély tisztelettel és kíváncsisággal fordul a kortárs kultúra felé is - ahogy nemzedékének számos ismert iráni előadója. Annak a generációnak a tagja ugyanis, amelynek művészetére nagy hatást tett az 1979-es iráni forradalom, ami nemcsak az ország történelmében okozott változásokat, hanem az iráni klasszikus zene reneszánszát is magával hozta. Ez a zenei hagyomány megőrizte szoros kapcsolatát a 12. századig visszanyúló misztikus költészettel, de a forradalom után feltűnt előadók azzal az igénnyel léptek fel, hogy a klasszikus zene kortárs mondanivalóval és színezettel társuljon.



Jegyek Alireza Ghorbani budapesti koncertjére. MTI [2019.12.01.]

