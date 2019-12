Diótörő a Budapesti Operettszínházban A Budapesti Operettszínház színpadán 30 év után láthat ismét balett előadást a közönség. Először állítják színpadra Csajkovszkij: Diótörő című örök klasszikus karácsonyi meséjét, amelyben a színház táncosai mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei is bemutatkoznak. A Budapesti Operettszínház tavasszal kötött stratégiai együttműködést a Magyar Táncművészeti Egyetemmel. „Az együttműködés idei legnagyobb közös vállalkozása a Diótörő színpadra állítása”, mondta Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, aki úgy véli, a két intézmény együttműködése fontos, hiszen az Operettszínháznak szüksége van utánpótlásra, a növendékeknek pedig jövőképre.

Apáti Bence, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója szívügyének érzi, hogy szülessen olyan előadás, amely a táncművészekről szól. Az pedig, hogy az egyetem növendékei együtt dolgozhatnak azokkal a táncosokkal, akik már régóta a pályán vannak, az utánpótlás nevelésének a legjobb módja. „A Diótörő életben tudja tartani a balettművészetet, amely vitathatatlanul a táncok királya”, hangsúlyozta a balettigazgató.

Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora elmondta: „Hallgatóinknak és növendékeinknek óriási élmény, hogy valódi, színházi körülmények között mutatkozhatnak be egy olyan darabban, amely minden család számára ismerős, és amely elmaradhatatlan része az ünnepi készülődésnek". Csajkovszkij Diótörője elmaradhatatlan élménye a karácsonyi ünnepeknek. A világ minden táján a közönség egyik legnagyobb kedvence, a történetet feldolgozta a Disney-stúdió, de készült belőle musical, rajzfilm és mese is. A Budapesti Operettszínházban 2019-ben először lesz látható karácsonykor a Diótörő, amely Csajkovszkij utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A mű alapja E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című karácsonyi meséje. A történet szerint Marika egy diótörő bábut kap karácsonyra ajándékba a nagybátyjától. A bábu a kislány álmában hercegként kel életre, és magával viszi őt egy varázslatos utazásra. Megküzdenek a gonosz Egérkirállyal és hadseregével, hogy tovább mehessenek az álmok útján, a játékok országába, ahol a bűvös képzelet uralkodik. Klára hercegnő szerepében Kozmér Alexandra (Harangozó-díjas balettművész), Ottlik M. Laura (a Budapesti Operettszínház címzetes magántáncosa, Magyar Ezüst Érdemkeresztes művész) és Szelényi Dóra, a Magyar Táncművészeti Egyetem IX-ik évfolyamos, végzős hallgatója mutatkozik be, Diótörő hercegként Gallai Zsolt (a Budapesti Operettszínház címzetes magántáncosa), Sík Milán (a Budapesti Operettszínház címzetes magántáncosa, az Év férfi táncosa 2018) és Somai Valér, a Magyar Táncművészeti Egyetem 2018-ban végzett hallgatója lép színpadra. A két felvonásból álló balettben a kisebbek is lehetőséget kapnak, a gyerek főszereplőket a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumának növendékei alakítják. A közösen színpadra állított, 11 előadásból álló Diótörő előadássorozata december 20-án indul, és az egyetem mintegy félszáz diákja vesz részt benne. A rendező-koreográfus ifj. Harangozó Gyula Kossuth-díjas táncművész, aki a Bécsi Operában korábban sikerrel játszott Diótörő-rendezése alapján új, látványos előadást rendez. Közreműködik a Budapesti Operettszínház Balettkara és Zenekara, vezényel Pfeiffer Gyula. Az előadást 2 felvonásban lesz látható, játékideje 2x50 perc, megtekintését 6 éves kortól ajánlott.