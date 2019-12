Szülővárosában koncertezik Dóka Attila Saját kútfő, minőségi magyar zene, igényes szórakoztatás- ezek a szavak jutnak elsőként a megkérdezettek eszébe, ha Dóka Attila zenei projektjeiről kérdezzük az őt ismerőket. Lassan hagyomány, hogy Dóka Attila minden év végén, Gyálon mutatja be újításait. Így lesz ez idén is, 2019.12.07-én, szombaton este 19:00 órakor az Anima vonósnégyessel kiegészülve 90 perces koncertet ad az Arany János Művelődési Központban. A művész kérésére szülővárosában a fellépésekre a belépés ingyenes, de lesz lehetőség támogatói jegy vásárlására is, amelynek összegével a rászorulók karácsonyát lehet támogatni. [2019.12.06.] Megosztom: