Ilyen volt a Tankcsapda Szilveszter - képes beszámoló 2019. december 31-én, Gödöllőn búcsúztatta az óévet és a T30 jubileumi évet a Tankcsapda. A Tankcsapda 2019-ben lett 30 éves. Ünnepi év volt ez a zenekarnak és a rajongóknak egyaránt.



Január 1-én az Akváriumban kezdték a fiúk a jubileumi T30 évet, majd egy kis pihenő után május elején tértek vissza újra a fővárosba, ahol három állomásos koncertsorozattal örvendeztették meg a közönséget.



A Tankok egész évben úton voltak, megszámlálhatatlan különleges hangulatú kisebb és nagyobb koncertet adtak határon innen és túl, még a tengeren túl is. Júniusban jelent meg Liliput Hollywood címmel a Tankcsapda legőszintébb könyve magukról, egymásról, a világról.

Októberben azonos címmel debütált a zenekar legújabb albuma, ami a megjelenés napján aranylemez lett. Az albumról két dalhoz is készült videoklip.

A szerencsések az új lemez megvásárlásával és egy szelfivel jegyet nyerhettek egy igazi szülinapi koncertre Debrecenbe, a Lovardába.

November és december folyamán hat vidéki nagyvárosban különleges körszínpad turnéval léptek fel, amit több állomásos dedikáló turné kísért.

A jubileumi évet december 31-én, Gödöllőn az Egyetemi Csarnokban zárták a tankok.

Helo Zep! képekben - klikk a fotóra 2020 talán egy kicsit lazább lesz a Tankcsapda életében. Magyarországon mindössze csak 11 koncertet adnak, így azok, akik többször is szeretnének találkozni a rockmafiával, leginkább a környező országokban csíphetik majd el őket. Az Európa Turné február 29-én indul Innsbruckban.



Úgy látszik a hármas szám rabul ejtette a Tankcsapdát, mert idén három koncertet is játszanak a fővárosban, a Budapest Parkban. Mind a három koncert egy-egy évtizedet ölel fel a zenekar pályafutásából. Az első hazai koncert május 1-én lesz.



A hármas szám a Balaton partján is elkíséri a csapatot; Alsóörsön, Siófokon és Zamárdiban is koncerteznek majd.

Idén fellépnek az Agárdi Popstrandon, a Campuson, EastFesten, és Esztergomban a Fesztiválszigeten is.



A bejelentéseknek azonban még nincs vége. Egy koncert még hiányzik a sorból. Kíváncsian várjuk mikor és hol lesz a 11. buli.



Audrey Tankcsapda képekben - klikk a fotóra [2020.01.26.] Megosztom: