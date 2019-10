T30 - Boldog születésnapot Tankcsapda! Ma hivatalosan is 30 éves az ország egyik legismertebb rockzenekara a Tankcsapda. A debreceni trió népszerűsége az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett és ezt napjainkban is őrzi. A nyári fesztiválok stabil nagyszínpados szereplője, albumaikat a mai napig több ezer példányban veszik meg vagy töltik le, a jubileumi évet pedig a Los Angeles-i Whisky a Go Go koncert után hat városban, nagyszabású Körszínpados Aréna Turnéval zárják. Jelenleg egy debreceni meglepetés koncertre készülnek, miközben megjelent a „Liliput Hollywood” című új album is. „Egy magunkfajta rock ’n’ roll banda, aki fiatalon elkezd zenélgetni, akkor nem gondolkodik azon, hogy mi lesz tíz, húsz vagy harminc év múlva.” - jellemezte a Tankcsapda indulását Lukács Laci. „Inkább azon gondolkoztunk, hogy honnan lehetne a következő sört megszerezni. Természetesen aztán az évek alatt egyre jobban előtérbe került a tudatosság, és az a fajta minden mindegy alapon történő ösztönösség ezzel párhuzamosan egyre kisebb szerepet kapott a zenekar életében. Mind a mai napig megvan természetesen, csak az arányok mások.” A koncertek és a megtett kilométerek számát már csak becsülni lehet, az biztos, hogy a Tankcsapda diszkográfiában eddig közel 200 dal, 14 stúdióalbum (ebből kettő bakelitlemezen is megjelent), 5 könyv, 4 válogatásalbum, 3 koncertlemez, 11 videó anyag és 10-nél több kislemez található. „Nem csak a harminc évet illetően, hanem úgy általában sem egy múltba révedő zenekar vagyunk.” – összegezte az elmúlt éveket a frontember. „Nyilván harminc év alkalmat adna arra, hogy nagyon okos dolgokat mondjunk, meg sztorizgassunk, vagy a múltba merengjünk, de mi sokkal inkább a jelenben élünk és a jövőt fürkésszük, a szó legszorosabb értelmében.” Az elmúlt évtizedek alatt a zeneipar és a zenefogyasztói szokások is jelentősen megváltoztak. Változott és változik a Tankcsapda is, ezzel együtt állandóan fókuszban vannak a zenészek, bármilyen megmozdulást, legyen az egy új album, vagy egy Tankcsapdához kötődő esemény, elég nagy figyelem kíséri. „Szeretjük az embereket arra emlékeztetni, hogy a Tankcsapdának nagyon sok oldala van, és elég viccesnek tartjuk, hogy az emberek azon vesznek össze, hogy melyik oldala az igazi a zenekarnak.”- fejtette ki Fejes Tamás. „Miközben minden oldal igazi, hiszen a ’Legjobb méreg’ ’Mennyország Tourist’, vagy egy ’Agyaroszág’, ’Jönnek a férgek’, vagy a ’Köpök rátok’ és a ’Szevasz Öcsém’ is ugyanúgy Tankcsapda dal és merőben teljesen más mindegyik. Ez a zenekarnak az ereje, ezért tud ennyi réteget, ekkora tömeget megmozgatni. Egyébként meg nagyon nagy keresztje is, hiszen az emberek az internet korában borzalmasan meg tudják fejteni. A Tankcsapdához mindenki ért, talán már jobban is, mint mi. Ez ezzel jár. Három ember akkor tud hiteles maradni, hogyha kompromisszum nélkül dolgozik, és kompromisszum nélkül alkot. Onnantól kezdve, hogy megfelelési kényszer vagy alkotói kényszer van egy művészen, hiteltelenné válik a dolog, hiszen valakinek meg akar felelni. Mi senkinek nem akarunk megfelelni, ragaszkodunk ahhoz, hogy azt csináljuk, amit akarunk, és olyan dolgokat csináljunk, amiket mi akarunk. Az egész rock ’n’ rollnak pont az a lényege, hogy azt csinálod, amit akarsz!” MEGJELENT A LILIPUT HOLLYWOOD A zenekar múltidézés és „bestof” kiadvány helyett a jubileumi év hivatalos születésnapjára elkészítette a „Liliput Hollywood” című új albumot. Az album érdekessége, hogy a CD borítója lentikuláris nyomatot kapott, azaz a ma már retró kategóriás kacsintós pénztárcához hasonlóan megelevenedik a kétdimenziós felület, a frontoldalon mozgatásra a három zenész átváltozik. A MOL töltőállomásain beszerezhető „Liliput Hollywood” a CD mellett Pendrive formátumon is megjelent, igényes dobozban, „dögcédula”alakú USB-tárolón hallgatható meg a 10 új dal. „Nyolc év alatt ez a negyedik stúdiólemezem a Tankcsapdában.”- kezdte Sidlovics Gábor Sidi. „Talán erre volt a legtöbb időnk felkészülni és talán ez készült jó értelemben a legnyugodtabban, kapkodás nélkül és szerintem ez nagyon hallatszik is a lemezen. Amikor bevonultunk annak idején a stúdióba, 16 dalnak volt a váza felvéve, amiből végül 11-et rögzítettünk, 10 került fel az albumra. Én nagyon örülök, hogy sikerült visszakanyarodnunk több dal erejéig is ehhez a lazább és különösebb megfejtések nélküli Tankcsapdához, de vannak rajta olyan dalok is, amik viszont olyan szinten beledöngölnek a földbe, hogy nehéz lesz belőle felállni. Nagyon sokszínű lemez mind hangszerelésileg, mind szövegileg.” „Ez az a 10 dal, ami nagyon jól és méltóképpen tükrözi a Tankcsapdát 2019-ben.” – folytatta Lukács Laci. „Az új dalok kiválóan illeszkednek abba a sorba, hogy nem volt két egyforma lemezünk soha a zenekar semmilyen korszakában, mert mindig is benne volt a Tankcsapdában az, hogy igyekszünk új utakat keresni, új dolgokat megtalálni, azzal együtt, hogy ha valaki meghallgatja, akkor azonnal tudja, hogy ez egyébként egy Tankcsapda lemez.”



Tankcsapda Nap Debrecenben Október 15-én a hivatalos születésnap másnapján Debrecenben, az idén 20 éves Lovarda Kulturális Központba szervez rajongóinak meglepetés koncertet a zenekar, amire nem lehet jegyet vásárolni, csak a Tankcsapda csatornáin lehet bejutni az eseményre. „Ez az este inkább a közönségről szól nem rólunk.”- összegezte Fejes Tamás. „Alapjában véve azt, hogy a zenekar 30 évet megélhetett és, hogy ilyen szinten működik és megy, folyamatosan próbáljuk a Tankcsapda rajongóknak mindig meghálálni. A szeretetet, a lojalitást, amivel mögöttünk állnak. Azt gondolom, hogy ezt az ilyen akciók erősítik, amivel maximálisan próbálunk egy olyan pluszt adni a rajongóknak, ami pénzért nem megvehető. Október 15-e Debrecenben, a közönség felé szóló tiszteletről, tiszteletadásról, fejhajtásról szól, hiszen mi úgy vagyunk 30 évesek, hogy 30 éven keresztül mögöttünk áll a közönség.” JÖN A T30 KÖSZÍNPADOS ARÉNA TURNÉ A 2017-es Papp László Budapest Sportaréna, valamint a debreceni Főnix Csarnok koncertek sikere után a 30 éves jubileumi évben izgalmas turnéra készül a zenekar. Novemberben és decemberben hat nagyváros csarnokában és arénájában látható majd ez a nagyszabású produkció, melyre leginkább a megnövelt küzdőtér, és a minden oldalról egyformán látható, hallható zenekar jellemző. „Az Arénában és a Főnix Csarnokban már tudtuk, hogy ennek valami folytatása lesz.”- nyilatkozta Sidi. „Mivel annyira pozitív volt akkor a közönség fogadtatása, hogy most szeretnénk megmutatni ezt több vidéki városban is. Rengeteg technikai kérdést vetett fel az, hogy a körszínpadot hová tudjuk elvinni. Végül hat vidéki helyszínen tudjuk technikailag megoldani olyan színvonalon, ami a világ bármely pontján megállná a helyét hangzásban, látványban. Már csak nekünk kell megtanulni zenélni.:)”



