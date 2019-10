Rendhagyó, új albummal és meglepetés koncerttel ünnepli harmincadik születésnapját a Tankcsapda!

A harmadik X-et tölti idén az ország legsikeresebb rock zenekara, a Tankcsapda. Ebből az alkalomból az egész évet végig ünneplik. Január óta érdekesebbnél érdekesebb meglepetésekkel rukkoltak elő rajongóik számára, de a legizgalmasabb ajándékkal, egészen mostanáig vártak.



Napra pontosan október 14-én lesz 30 éves az ország legnépszerűbb rock bandája. Ami a meglepetéseket illeti, a Tankcsapda igazán bőkezű volt rajongóival a jubileumi évben. Természetesen a hivatalos születésnap sem maradhatott meglepetés nélkül!

Újév első napján már koncerteztek, majd tavasszal egy három állomásos koncertsorozatot adtak Budapesten (Barba Negra – Budapest Park – Kobuci), felléptek szinte az összes fesztiválon és rengeteget koncerteztek az ország egész területén. Játszottak Belgiumban, Szlovákiába, sőt még Hollywoodban is tiszteletüket tették a „Liliput Hollywodból” érkező rock sztárok.

Júniusban megjelent a „Liliput Hollywood – A kendőzetlen igazság” című könyv, melyet a zenekar sajtófőnöke, Bakó Csaba jegyez. A könyvben a három rockcsempész, Kertész Tímea pszichológussal beszélget, múltról, jövőről, ellentétekről, titkokról, sorsokról, és jellemfejlődésről. Szó esik a tagok közötti emberi kapcsolatok jó és sötét oldaláról is. Nem véletlenül lett ez az eddigi legérdekesebb és legbensőségesebb Tankcsapda kordokumentum, ami a zenekar történben papírra vésetett. A könyv megjelenésének napján a zenekar Budapesten dedikálta a könyvet.

Az új sorlemez, a Liliput Hollywood című album megjelenését a Tankcsapda, hivatalos születésnapjára; október 14-re deklarálta. Az album egyik dala azonban, már szeptember elején napvilágot látott. A klippremier előtt, száz szerencsés rajongó egy közönségtalálkozóval egybekötött premier előtti vetítésen, elsőként nézhette meg a „Szevasz Öcsém” című dalra készült videóklipet a Budapest Parkban, ahol a klip összes szereplőjével és persze a zenekar tagjaival is beszélgethettek és fényképezkedhettek a szerencsés rajongók.

Az október kiemelten fontos hónap a jubileum szempontjából, így talán nem is meglepő, hogy ezt a jeles hónapot a fiúk egy igazi rock különlegességel indították a világ egyik legautentikusabb rock kocsmájában, a hollywoodi Whiskey A Go Go színpadán. Talán ez a legnagyobb „ajándék”, amit egy rock zenekar életében kaphat. Fellépni ott, ahol a nagy elődök, a kedvencek, világsztárok is felléptek, illetve a mai napig is fellépnek. Az pedig a rajongóknak volt igazi ajándék, hogy ha nem is lehetett ott mindenki, élő közvetítésen, 360 fokos kamerán keresztül mégis résztvevője lehetett a koncertnek. Bárki, bárhonnan, bárhogyan nézhette a bulit, ráadásul a felvételt rögzítették, és most is bármikor visszanézhető, így azok is meg tudják nézni, akik a buli időpontjában éppen nem értek rá. Volt minden, ami a csövön kifér.

Várható volt, hogy a zenekar hivatalos születésnapján is előrukkol néhány meglepetéssel a jubileumát ünneplő rock banda. Azt persze már hónapok óta tudni lehet, hogy az új album október 15-én lát napvilágot. Az új kiadvány CD-n és pendrive-on is megvásárolható a MOL benzinkutakon, melyről október 11-én meglepetésként debütált az új album nyitódala, „A világ posztol” címmel. A nótával egy nagyon ütős, animációs klippremiert is kaptunk az album megjelenés előtt.





A legnagyobb meglepetést mégis vasárnap reggelre tartogatta a Tankcsapda. A zenekar a hivatalos facebook oldalán jelentette be, hogy október 15-én Debrecenben, a Lovardában meglepetés szülinapi koncertet tartanak. Az eseményre nem lehet jegyet vásárolni, csak nyerni. Az exkluzív bulira bárki bejuthat, ha megvásárolja a frissen megjelenő albumot CD-n, vagy pendrive-on, és küldd egy fotót, kezében a legújabb Tankcsapa albummal az info@tankcsapda.hu címre. A jelentkezés határideje október 14. (hétfő) 20:00 óra.

Az album hivatalosan ugyan csak hétfőn jelenik meg, de a szemfüles rajongók már péntek óta megrohamozták a MOL kutakat és nem távoztak üres kézzel.

További infók a zenekar facebook és hivatalos oldalán.



Suri Andi

[2019.10.14.]