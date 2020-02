Hammerfall: készülhetünk a 2020-as turnéra

Meghirdette 2020-as turnéját a Hammerfall



A svéd heavy metal zenekar Dominion címen adja ki új lemezét augusztusban, amit élőben jövőre, február 20-án mutat be Budapesten, a Barba Negra Music Clubban. Az ambiciózus nevű World Dominion (Világuralom) turné fellépéseire két szintén jól ismert csapat, a Battle Beast és a Serious Black is elkíséri Joacim Cans-ékat, akik a korábbiaknál is látványosabb koncertet ígérnek.

A budapesti koncertre a jegyértékesítés július 26-án délelőtt indult.



A legújabb Hammerfall dal, a One Against The World videója:







A CONCERTO Music bemutatja: World Dominion Tour 2020

2020. február 20., csütörtök 19 óra

Budapest, Barba Negra Music Club

Hammerfall, Battle Beast, Serious Black koncertek

Belépő: early bird jegyek 7900 Ft (csak a rock1.hu oldalon), normál elővételes jegyek 8900 Ft, január 1-től és a koncert napján 9900 Ft. Galériajegy: 9900 Ft.

A jegyértékesítés július 26-án 10:00-kor indult.

Jegyek kaphatók a www.rock1.hu és a www.tixa.hu weboldalakon, a Ticketportal hálózatában, a Barba Negra Track jegypénztárban, a CD Pince és Headbanger üzletekben.



[2020.02.18.]