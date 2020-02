Meghatódott rajongóitól a bársonyos hangú tehetség: "még mindig nem térek magamhoz" „Rajtunk áll” című lemezének bemutatóját tartotta a Star Academy tehetségkutató – különleges hangú és kisugárzású - egykori felfedezettje, Kertész Iván. A fiatal tehetséget rajongói hatalmas szeretettel fogadták a koncert alkalmával. „Meg vagyok hatva! Lassan eltelt egy 24 óra és én még mindig nem térek magamhoz. – kezdte közösségi posztjában a fiatal tehetség. „Egyik meglepetés a másik után ért. A koncert önmagában hatalmas energiát adott. A több hónapos szervezés, készülődés végére egy igazán szép koronát tettünk. De ezután jöttek csak az igazi élmények. A színpadra léptem, megláttam azt a rengeteg embert, akik fontosnak tartották, hogy velem ünnepeljék meg a lemezem bemutatóját. Azt a rengeteg embert, akik visszaigazolást adtak arról, hogy értő fülekre találnak a dalaim, gondolataim. A koncert után 3 méterrel a föld felett éreztem magam, de csak ezután jött az igazi öröm, amire egyáltalán nem számítottam. Elhalmoztak a szeretetükkel, biztató szavaikkal, valamint rengeteg ötletes-figyelmes ajándékkal. Úgy érzem, ez az este több volt egy koncertnél! Nem tudok egyebet mondani, mint hogy KÖSZÖNÖM!! Segítők, fellépők, közönség! KÖSZÖNÖM NEKTEK!” https://www.facebook.com/ kerteszivan.hu/posts/ 877053729404023 Kertész Iván karrierjét több, mint két éve egyengeti Hársházi Szabolcs dalszerző-producer. Az együttműködésük eredményesnek mondható, ennek több interjú alkalmával már hangot adott a fiatal tehetség (aki barátjaként is említi sokszor producerét). De akik figyelemmel kísérik Kertész Iván karrierjét, azok számára különösen érzékelhető az együttműködésük eredménye. Iván kiadójától megtudtuk, hogy már belekezdtek a második - szintén csak saját dalokat tartalmazó - lemez készítésébe, amit a tervek szerint jövő év karácsonykor foghatnak kezükben a Kertész Iván rajongók, de addig is természetesen folyamatosan hallatni fog magáról Iván. Kertész Iván - Gór-Nagy Erával közös - „Menj tovább!” című dalának klipje nemrég látott napvilágot. Aki részt vett a fent említett lemezbemutatókoncerten, az élőben is hallhatta a dalt a két fiatal előadásában… [2020.02.24.] Megosztom: