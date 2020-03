Mága Zoltán: "Száz tablettel segítem a rászoruló gyermekek digitális oktatását"

Mága Zoltán a koronavírus miatt száz tablettel segíti a rászoruló gyermekek digitális oktatását.

"tudom, hogy ez az új oktatási helyzet nagyon sok gyermeknek, hátrányos helyzetben élő családnak komoly kihívást, próbatételt jelent, mert nem rendelkeznek az ehhez szükséges informatikai, technikai eszközökkel. Mindig is azt vallottam, hogy a jövő kulcsa a tanulás, és csak a tudás adhat biztos, kiszámítható jövőt, és a társadalmi integrációhoz is csak a tanulás útján vezethet út." - kezdte a hegedűművész.



"Éppen ezért egy barátommal segítem, támogatom a hátrányos helyzetben élő roma és nem roma származású gyermekek oktatását, képzését. A közös felelősségvállalás és áldozathozatal jegyében 100 darab tabletet vásárolok a rászoruló gyermekeknek, azoknak, akik nem rendelkeznek ilyen informatikai eszközökkel, és szüleiknek komoly anyagi problémát okozna azok beszerzése. Kollégáim, munkatársaim segítségével hamarosan eljuttatom a gyermekeknek. Támogassuk, segítsük a jövőt, a jövő nemzedékét, gyermekeinket együtt, közösen! Mert összefogással, akarattal ez is sikerülhet! " - írta Mága Zoltán.





[2020.03.17.]