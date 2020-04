Megvan az Álarcos énekes győztese Az Álarcos énekes győztese a Nyuszi! A világ legrejtélyesebb és legőrültebb showműsorának első évada a végéhez ért! A magyarországi szériában ezzel mind a 12 versenybe indult maszkról kiderült, hogy ki van mögöttük! Minden nyomozás lezárult, az országos találgatás ezúttal befejeződött! A Fináléban a dobogósok egy hármaspárbajon csaptak össze,melyet követően a stúdióban ülő közönség kiegészült a Nyomozókkal és döntésük értelmében a Krokodilnak kellett lelepleznie magát.



A Krokodil kiléte 10 adáson keresztül tartotta a lázban az országot, Sebestyén Balázs azonban kitartott álláspontja mellett és révbe ért, egyedül ő tippelte helyesen, hogy a Krokodil álarc Árpa Attilát rejti! A színész, rendező, forgatókönyvíró produkciói alatt jól megdolgoztatta a közönséget - és a Nyomozókat is - végig az egyik legnagyobb showman-ként tündökölt!



A Nyuszi és a Robot így újra színpadra állt, majd a mindent eldöntő párbajon újra a szavazatoké volt a főszerep: a Roboté lett az ezüstérem! Teljesítménye és produkcióinak magas színvonala méltán repítette őt a Fináléig.



Azonban, hogy kit rejtett az álarc, az a Nyomozók körében sem volt egyértelmű, két táborra szakadtak a végső tippelésnél. Dancsó Péter és korábbi tippje mellett ezúttal is kitartó Sebestyén Balázs újra telitalálatot ünnepelhetett: a Robot álarc Nagy Ervint, az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb színészét rejtette.



Az Álarcos énekes győztese pedig nem más, mint a Nyuszi lett! Megannyi nyom, megannyi nyomozati anyag, számos félrevezető, rejtélyes állítás, de lelepleződött a Nyuszi álarca is! A legvégső tippelésnél három Nyomozó is sikerrel találta el, hogy a győztes, aki végig a Nyuszi maszk mögött volt: Gallusz Nikolett! Az énekes és színésznő ezzel történelmet írt: ő az első győztes, akit a magyar Álarcos énekesben lelepleztek!



A Nyomozók rengeteg munkát tettek a több heti nyomozati anyagok feldolgozásába, a tippek véglegesítésébe, így egyetlen Nyomozó sem maradt telitalálatos tipp nélkül! Sebestyén Balázs annyira komolyan vette a Fináléra való felkészülést, hogy mind a három Fináléba jutott álarc kapcsán sikeres gyanúsítással tudott élni! [2020.04.12.]

