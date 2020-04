Láttad már? Essemm - Ha újra kezdhetném - dalszöveg, videoklip Jöjjön Essemm - Ha újra kezdhetném dala. Szöveg: Hogyha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy tennék A bűnbe ugyanúgy belemennék Ha nem történne semmi, nem is lenne emlék Nem tenném másképp, mert az nem is én lennék 2x Nem akarok visszamenni, nézz rám Onnan jövök, hova tartasz, nagy a létszám Hasonló minden amit régen mondtam Az ment eleget, kinek a cipőjén por van Fent a színpadon mögöttem a galeri, csak a nagyok Minél feljebb kerülsz, annál nagyobbak a bajok Elered az eső mindig, ha elárul egy haver Vörös szőnyeg alattad, körülötted a panel Nem akarok többet annál, amit álmodtam Hagyd meg nekem ezt és ne ébressz fel álmomban Vakítanak a fények, mégis még tisztán látok Egyszer megérkezem oda, hol tízezren vártok Kit érdekel a vég, hogyha ez még csak a kezdet Onnan indultunk el, ahol senki sem ment meg De ne foglalkozz senkivel, ne irigyeld másét Hogyha újra kéne kezdenem, sem tenném másképp Hogyha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy tennék A bűnbe ugyanúgy belemennék Ha nem történne semmi, nem is lenne emlék Nem tenném másképp, mert az nem is én lennék 2x Előttem a térkép, kisvárosi álmodozó Nem evezünk egy csónakban, a part eltávolodó Nem tudom miért hiányzik a rég, amikor tré volt Kifújom a füstöt, enyém felettem az égbolt Kóbor kutya vérem haza talál minden ősszel Csavargó vagyok, ne keverjél össze egy hőssel Kijártam a beton összes lépcsőjét a földön Bármekkora is a jólét, az is csak egy börtön Vissza nem nézek, visszagondolok mi a múlté Nem tudtam, nem volt pénzem, most tudnék, de most turné Tök mindegy, hogy merre járunk, a szemünk más úton Egy dolgot nem éreztem a zenénél, hogy unom Nem akarok példa lenni, példakép meg végképp Egy örvény közepében vagyok, mi a végén széttép Nem foglalkoztam senkivel, nem akartam másét Hogyha újra kéne kezdenem, sem tenném másképp Hogyha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy tennék A bűnbe ugyanúgy belemennék Ha nem történne semmi, nem is lenne emlék Nem tenném másképp, mert az nem is én lennék 2x [2020.04.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

