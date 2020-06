Kapcsolatok • Aretha Franklin Új verzióban jelent meg Aretha Franklin népszerű dala Egy korábban nem hallott változata jelent meg Aretha Franklin egy korábbi dalának. A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. A dalt eredetileg 2006-ban adta ki a Sony-hoz tartozó RCA Records, méghozzá Aretha Franklin és Mary J. Blige közös előadásában. A mostani, nemrég előkerült változatban a 2018-ban elhunyt Aretha Franklin, a soul zene királynője a harlemi fiúkórus kíséretével hallható - írta pénteken a The New York Times.



A szám Juneteenth ünnepére jelent meg Amerikában: 1865-ben ezen a napon, június 19-én törölték el a rabszolgaságot az Egyesült Államokban.



"A világ ma már más. Mindenütt változás zajlik, remélhetőleg mindannyian teszünk azért, hogy a folyamatok a lehető legkedvezőbb irányba mozduljanak. Ezt a lemezt mindenkinek hallania kell, megérdemelné, hogy himnusszá váljon" - fogalmazott közleményében Clive Davis, a Sony Music kreatív vezetője, Aretha Franklin egykori közeli barátja és munkatársa.



Bryan Adams, a Never Gonna Break My Faith társszerzője elmondta, hogy a dalnak ez a szóló verziója évekig pihent a számítógépében. Amikor a kanadai sztár értesült arról, hogy Clive Davis filmet készít az énekesnő életéről, elküldte neki ezt a változatot. A dal szövege számos ponton rezonál napjaink történéseire.



Mint a The New York Times írja, a George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery és mások közelmúltbeli halálával összefüggésben Amerika-, sőt világszerte kibontakozott tiltakozássorozat számos művészt inspirált arra, hogy elővegyen és új változatban megjelentessen régebbi dalokat, protest himnuszokat.



A Never Gonna Break My Faith eredeti, Mary J. Blige-dzsel közös verziója 2008-ban Grammy-díjat kapott a legjobb gospelelőadás kategóriában. Ez volt Aretha Franklin utolsó, tizennyolcadik Grammy-je. A dal szerepelt a Robert Kennedy szenátor meggyilkolásáról szóló 2006-os filmben, a Bobby Kennedy - A végzetes nap című moziban. MTI [2020.06.25.]

