Idén is lesz Zenélő Budapest programsorozat Hatodik évadát kezdi a Zenélő Budapest: a július 2-án induló programsorozaton a szervezők mintegy 200 minikoncerttel készülnek 8 közkedvelt budapesti helyszínen. Az augusztus 27-ig tartó idei program előadásait olyan helyszíneken rendezik meg, mint a Margitszigeti Zenélő Szökőkút, a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum oszlopcsarnokai, a Várkert Bazár Gloriettje és az Öntőház udvara, a Nemzeti Galéria előtti Savoyai terasz, a Nemzeti Múzeum előtere, a Millenáris park és a Hegyvidéki Kulturális Szalon terasza. Minden helyszínre egyedi, külön erre az alkalomra komponált kamarazenei összeállítások készültek, amelyek tökéletesen idomulnak az adott épület múltjához, történetiségéhez - hangsúlyozzák a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint írják, a programsorozat keretében hallhatók lesznek klasszikusok dzsesszhangszerelésben, szaxofonkvartett, a szvingkorszakot idéző koncert, huszárruhás rézfúvósok, női vonósnégyes, erdélyi népzene és fafúvósok operaénekessel. A kamarazenei műsorokban olyan zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Vivaldi, Mozart, Liszt, Erkel, Csajkovszkij és Bizet. A fellépő művészek között lesznek Magyarország legrangosabb zenekarainak, együtteseinek tagjai, szólistái, de fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.



A karanténidőszak lezártát egy különleges rövidfilmmel ünneplik meg a szervezők. A filmben Götz Nándor művészeti vezető népdalfeldolgozása hangzik el, amelyet egy körülbelül száz zeneművész által létrehozott élőlánc szólaltat meg, így kötve össze Budapest legszebb pontjait a zenemű által. A film online premierje júliusra várható. Az idei évadban hosszútávú, értékteremtő elemmel is kiegészül a koncertsorozat. A művészeti vezető különleges közösségi hangszereket tervezett, amelyek interaktív kiállítás formájában lesznek láthatók és használhatók minden érdeklődő számára.



A hangversenysorozat a Budapesti Filharmóniai Társaság szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. Bővebb információk a www.zenelobudapest.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.



Zenélő Budapest 2020 programok MTI [2020.06.29.]