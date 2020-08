Találkozz a BFZ zenészeivel élőben a Balatonon! Bár az augusztus még nem az aktív koncertszezon hónapja, a Budapesti Fesztiválzenekar rendhagyó módon több nyári programmal is készül közönségének Budapesten és vidéken is. Legyen az elsők között, akik a karantén után élőben találkoznak az együttes tagjaival – akár a Balatonon vagy éppen a Dunakanyarban. A Budapesti Fesztiválzenekar online Karanténestjei Nyári Kamaraestek néven születnek újjá augusztusban a zenekar óbudai próbatermében. Ezekre a koncertjeikre pedig – bár az élő, online közvetítés nem szűnik meg – már élő közönséget várnak! Jegyek a vírushelyzet miatt korlátozott számban kaphatók, ezért érdemes sietni a megvásárlásukkal. Ha szeretne még egy kis élő zenét csempészni nyári programjába, de nincs a fővárosban, a Fesztiválzenekar miniformációi több ingyenes koncerttel is készülnek. Újra lesznek ingyenes Térzene koncertjeik Esztergomban, Biatorbágyon és Piliscsabán. Duóik és trióik többek között Schubert, Beethoven, Mozart, Chopin, Csajkovszkij és Bach műveivel készülnek. A pontos kezdési időpontokról és programokról erre a linkre kattintva olvashat. A zenekar számára mindig ünnep a közönséggel való személyes találkozás; évek óta rengeteget tesznek azért, hogy erre ne csak a hangversenytermekben legyen lehetőség. Épp ezért folytatják ingyenes közösségi koncertjeiket – újabb gyönyörű helyszíneken Magyarország-szerte. Barokk együttesük fellép az apró Balaton-felvidéki falu, Vászoly római katolikus templomában, majd a Dunakanyarba és a Balaton déli partjára is ellátogatnak: Kismaroson és Siófokon is zenélnek. Folytatják Zsinagógakoncertjeiket is három helyszínen: a klasszicista stílusú nagykanizsai, az elvarázsolt hangulatú bonyhádi, és a szépséges mátészalkai zsinagógába is ellátogatnak, melynek felújítását maga a hollywoodi filmsztár, Tony Curtis támogatta. [2020.08.11.] Megosztom: