Kaszás Attila-díj 2020 - Vlahovics Edit a jelöltek között Idén is odaítélik a Kaszás Attila-díjat. Segíteni szeretnénk abban, hogy az idei jelölteket színházaik segítségével jobban megismerhesse a közönség. Vlahovics Edit, Csankó Zoltán és Földes Tamás közül a nézők voksai alapján kerül ki a győztes. Szavazni itt lehet https://kaszasattiladij.hu/ "A Színművészeti Egyetemen 1986-ban végeztem. Osztályfőnökeim Székely Gábor, Zsámbéki Gábor és Major Tamás voltak. Majd Szolnokra szerződtem, ami igazán jó színházi műhely volt akkoriban. Később Nyíregyháza, majd Kecskemét következett. A Kecskeméti Katona József Színházban töltött éveket szintén meghatározónak tartom. Eztán szabadúszóként több színházban is dolgoztam: Szolnok, Budapesti Kamara és Tatabányai Jászai Mari Színház, valamint több alkalmi társulás. A Tatabányai Színház szintén nagyon szeretett, és fontos állomása az életemnek, több produkcióban is dolgoztam ott. Állandó szerződésben Sopronban voltam két évadot, játszottam a Budapesti Kamarában is. Jelenleg - a kezdetek óta - tagja vagyok a Weöres Sándor Színháznak. Van egy kislányom, Laura, aki voltaképpen már nagylány, nagyszerű ember, igen büszke vagyok rá." - nyilatkozta a színésznő Színházi szerepei: Kroetz: Felső-Ausztria - Anni

Gorkij: Örökösök - Ludmilla

Csehov: Ivanov - Szása

Csehov: Három Nővér - Olga

Shakespeare: Rómeó és Júlia - Capuletné

Shakespeare: Othello - Bianca

Shakespeare: Ahogy tetszik - Juci

Goldoni: A hazug - Rosaura

Goldoni: Virgonc Hölgyek - Dorothea

Sarkadi: Oszlopos Simeon - Mária

Albee: Nem félünk a farkastól - Honey

Storey: Anyánk napja - Lily

Sediánszki: Bangkok-i punkok - Evangeli A Weöres Sándor Színházban:



Egressy Zoltán - Dömötör Tamás: 9700 - Rumi Mária

Ph.Blasban - Dömötör Tamás: Szerelmes Balázs - Madam Zoé

Moliére: Scapin furfangjai - Nérine

G.Orwell - Dömötör Tamás: Farm Bt. - Rózsi

Háy János: A Herner Ferike faterja - Asszony

F.H. Burnett - Jeles András: A kis lord - Mary

Heltai-Mohácsi: Naftalin - Manci

Shakespeare-Mohácsi: Szentivánéji álom - Titánia

Kander-Ebb-Fosse: Chicago - Dögöljmeg Kitty

Show: Pygmalion - Pearsné

Molnár Ferenc: Liliom - Hollunderné

Móricz: Rokonok - Kati néni

Madách: Az ember tragédiája - Heléne, a cigányasszony

Zalán : Hetvenhét - Bora

Ovidius: Átváltozások (Karneválszínház)

Bohumil Hrabal – Ivo Krobot: Szigorúan ellenőrzött vonatok - Grófnő

Örkény István: Tóték - Gizi Gézáné, rossz hírű nő

Czukor Balázs - Khaled-Abdo Szaida: Cudar világ - Nagymama

Martin McDonagh: A kripli - Mamus

Anton Csehov: Ványa bá - Vojnyickaja

Mohácsi István-Mohácsi János: A falu rossza - Gonoszné

Szirmai Albert-Bakonyi Károly-Geszti Péter-Mohácsi testvérek-Kovács Márton: Mágnás Miska - Nagymama

Moritz Rinke: Vineta Köztársaság - Ursula Feldmann-See

Szép Ernő: Vőlegény - Anya

Oscar Wilde: Ernst (komoly) az élet (Bunbury) - Miss Prism

Arthur Miller: A salemi boszorkányok - Tituba Filmes, tv-s szerepekből a jelentősebbek:

Scuderi kisasszony, Malom a Pokolban, Balekok és banditák, Senki nem tér vissza (olasz tv sorozat), Hello doki, Jóban rosszban (sorozatok), Székelykapu Díjak:

Gobbi Hilda által alapított Aase Díj 2014.

Holdbeli csónakos-díj 2018. Forrás: Weöres Sándor Színház [2020.08.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

énekest keresünk zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2020.08.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu