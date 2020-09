Újdonság! Békefi Viki - Cupido Fülbemászó, könnyed és eszméletlen bájos! A Sztárban sztár leszek! nyertese önálló szerzeménnyel jelentkezik, ráadásul rögtön egy lehengerlő felvétellel. Bár saját bevallása szerint alapvetően a színházi világban mozog, Békefi Viki színpadi tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Miután megnyerte a Sztárban sztár leszek! első évadát, ahol adásról-adásra más bőrébe bújva nyűgözte le a zsűrit és a közönséget egyaránt, most végre saját magát alakíthatja. És milyen jól áll neki! „A műsor alatt elég közel került hozzám a pop műfaja és az éneklés. A hétköznapokban egy vidám, mosolygós lány vagyok, így az volt a legkézenfekvőbb, hogy egy pörgős, jó hangulatú dallal mutatkozzak be”- mesélte a színész-énekesnő. Feel-good klip is készült az újdonsághoz. „A forgatás nagyon jó hangulatban telt és külön öröm számomra, hogy a kis keresztfiam és a barátaim is szerepet kaptak az első videómban”- tette hozzá a színésznő-énekesnő, aki a jövőről is elárult néhány részletet. „Természetesen itt nem állok meg. Már készülök is a következő kiadvánnyal, amiben más oldalamat is megmutatom a közönségnek.” [2020.09.20.] Megosztom: