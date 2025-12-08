2025. december 10. | szerda | Judit nevenapja
 
Live Nation Magyarország

A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik

A brit modern metal színtér egyik legmeghatározóbb zenekara, a Malevolence 2026. június 10-én Budapesten, az A38 Hajón a magyar közönségnek is bebizonyítja, hogy miért figyel már rájuk az egész világ az elmúlt években. A banda jövő nyári koncertje igazi zúzós, intenzív élményt ígér a hazai közönségnek, ráadásul velük tart a Dying Wish és a Gatecreeper is.

Észak-Angliából indult pályájuk, ami az elmúlt években rakétasebességgel ívelt felfelé. Olyan zenekarokkal turnéztak világszerte, mint a Mastodon, Trivium, Architects vagy a Thy Art Is Murder, és sorra adták a teltházas headliner bulikat Európa-szerte. Budapesten már többször láthatta őket a közönség, legutóbb nem is akárhol, a Budapest Arénában játszottak, ahová a világhírű Five Finger Death Punch vendégeként érkeztek. A Malevolence mára a modern metal színtér egyik legmeghatározóbb erejévé vált, amely sajátos, súlyos groove-okkal ötvözött brutális hardcore energiáját viszi minden alkalommal a közönség elé. A rajongók pedig minden eseményen partnerek is ebben, koncertjeiken egy pillanatra sincs megállás, kegyetlen energiáik őrjöngő pogó formájában csapódnak le a lelkes tömegen.

Az idei évben negyedik, 11 trekket rejtő lemezükkel jelentkeztek, a Where Only The Truth Is Spoken egy brutális, elsöprő anyag, amely igazán csúcsra járatta egyedi hangzásvilágukat. Az albumról már 2024-ben megismerhették a rajongók a Trenches című számot, amely új szintre emelte a groove központú hardcore hangzásukat: egy nyers, kompromisszummentes dal, amely megmutatja, hogy a zenekar a nagyobb fesztiválok és arénák ellenére sem távolodott el underground gyökereitől. A számot a Grammy-díjas producer, Josh Wilbur (Lamb of God, Korn, Gojira) közreműködésével rögzítették.

„A Trenches talán a legagresszívebb és legőszintébb dalunk. A szöveg arról szól, hogy nincs szükségünk senki jóváhagyására. Emlékeztetni akartuk az embereket, hogy soha nem felejtjük el, honnan jöttünk.” – mondta el az énekes, Alex Taylor a dalról és a zenekar jelenlegi korszakáról.

Ezt a korszakot, az új lemezt ünnepli majd a budapesti koncert is. Elementáris moshpitekre és egy felejthetetlen estére számíthat mindenki június 10-én, aki szeretné megmozdítani az A38 Hajót a Malevolence, a Dying Wish és a Gatecreeper társaságában.

Jegyek

[2025.12.08.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
