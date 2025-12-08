A brit metal színtér élharcosa, a Malevolence Budapestre érkezik

A brit modern metal színtér egyik legmeghatározóbb zenekara, a Malevolence 2026. június 10-én Budapesten, az A38 Hajón a magyar közönségnek is bebizonyítja, hogy miért figyel már rájuk az egész világ az elmúlt években. A banda jövő nyári koncertje igazi zúzós, intenzív élményt ígér a hazai közönségnek, ráadásul velük tart a Dying Wish és a Gatecreeper is.

Észak-Angliából indult pályájuk, ami az elmúlt években rakétasebességgel ívelt felfelé. Olyan zenekarokkal turnéztak világszerte, mint a Mastodon, Trivium, Architects vagy a Thy Art Is Murder, és sorra adták a teltházas headliner bulikat Európa-szerte. Budapesten már többször láthatta őket a közönség, legutóbb nem is akárhol, a Budapest Arénában játszottak, ahová a világhírű Five Finger Death Punch vendégeként érkeztek. A Malevolence mára a modern metal színtér egyik legmeghatározóbb erejévé vált, amely sajátos, súlyos groove-okkal ötvözött brutális hardcore energiáját viszi minden alkalommal a közönség elé. A rajongók pedig minden eseményen partnerek is ebben, koncertjeiken egy pillanatra sincs megállás, kegyetlen energiáik őrjöngő pogó formájában csapódnak le a lelkes tömegen.

Az idei évben negyedik, 11 trekket rejtő lemezükkel jelentkeztek, a Where Only The Truth Is Spoken egy brutális, elsöprő anyag, amely igazán csúcsra járatta egyedi hangzásvilágukat. Az albumról már 2024-ben megismerhették a rajongók a Trenches című számot, amely új szintre emelte a groove központú hardcore hangzásukat: egy nyers, kompromisszummentes dal, amely megmutatja, hogy a zenekar a nagyobb fesztiválok és arénák ellenére sem távolodott el underground gyökereitől. A számot a Grammy-díjas producer, Josh Wilbur (Lamb of God, Korn, Gojira) közreműködésével rögzítették.

„A Trenches talán a legagresszívebb és legőszintébb dalunk. A szöveg arról szól, hogy nincs szükségünk senki jóváhagyására. Emlékeztetni akartuk az embereket, hogy soha nem felejtjük el, honnan jöttünk.” – mondta el az énekes, Alex Taylor a dalról és a zenekar jelenlegi korszakáról.

Ezt a korszakot, az új lemezt ünnepli majd a budapesti koncert is. Elementáris moshpitekre és egy felejthetetlen estére számíthat mindenki június 10-én, aki szeretné megmozdítani az A38 Hajót a Malevolence, a Dying Wish és a Gatecreeper társaságában.

Jegyek

[2025.12.08.]