Roma hősök címmel rendeznek nemzetközi színház fesztivált Október 21. és december 9. között rendezi meg roma színházi találkozóját a Független Színház Magyarország; a Roma hősök - IV. Nemzetközi Roma Színházi Fesztivál ezúttal az online térben valósul meg. A fesztiválon évről évre bemutatkoznak roma társulatok Magyarországon eddig még nem látott előadásokkal. A szervezők célja, hogy minél több roma hőstörténetet ismertessenek meg a közönséggel és a roma színház sokszínű értékeit bemutassák - olvasható a Független Színház Magyarország MTI-hez eljuttatott közleményében. A fesztiválon az idén romániai, ukrajnai, ausztriai, németországi és magyarországi csapatok mutatkoznak be. Minden előadás elérhető lesz magyar és angol felirattal.



Ebben az évben a fesztiválon nyolc újabb produkció látható, amelyek a túlélés és boldogulás témakörét járják körül. Az előadások szerdánként 19 órától online tekinthetőek meg, majd közönségtalálkozót is tartanak a virtuális térben.



A produkciók nézői többek között megtudhatják, hogy hogyan vált milliárdossá egy romániai virágáruslány, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülnie a gyerekét egyedül nevelő, zsákfaluban élő, pénzkölcsönzéssel foglalkozó asszonynak, hogy milyen az élet egy osztrák menekülttáborban vagy hogyan él túl egy roma közösség a második világháború idején Ukrajnában. A feldolgozott témák között van, hogyan lesz valakiből roma létére sikeres színházi alkotó és megtudható az is, hogyan vészeli át a karantén időszakát egy roma család, amelynek tagjai Európa eltérő országaiban élnek.



A közleményben Balogh Rodrigót, a fesztivál főszervezőjét, a Független Színház Magyarország művészeti vezetőjét idézik, aki arról beszélt, hogy az elmúlt évszázadokban roma, cigány és traveller közösségek, ha valamit alaposan megtanultak ezen a kontinensen, akkor az a váratlan helyzetekre való gyors reagálás és alkalmazkodás. "Az idei fesztivál hívószavai a túlélés és a boldogulás. Ahogy mindenki másnak a pandémia időszakában, úgy nekünk is bőven van erről mondanivalónk, ami könnyen lehet, hogy számos ponton azonos a nézők megélt élményeivel és tapasztalataival" - mondta.



A fesztiválról további információk a színház honlapján, az independenttheater.hu oldalon érhetők el. MTI [2020.10.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.]

Kreatív, ügyeskezű gitáros kerestetik zenekar [2020.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu