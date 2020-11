Hangfoglaló Program - Kihirdették a hetedik évad első döntéseit A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Programjának hetedik évadában a Klubtámogatói Alprogram támogatásával 101 könnyűzenei koncerthelyszín összesen csaknem 240 millió forintot fordíthat a programjaira, az Induló Előadói Alprogram pedig 22 produkciót segít majd. A Hangfoglaló program kollégiuma augusztus elején hirdette meg a Klubtámogatói Alprogram pályázatait, amelyekre fővárosi, vidéki és határon túli koncerthelyszínek jelentkezhettek. Az immár hetedik alkalommal kiírt pályázatok célja ezúttal is az volt, hogy a belépőjegyes, élőzenei koncerteket szervező helyszíneket segítse magyar fellépők meghívásában - emlékeztet a Hangfoglaló program által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény. A három pályázatra összesen 210 millió forintos keretet irányzott elő a kollégium. A szeptember végi határidőig 140 pályázatot nyújtottak be és a három kategória jelentkezői mintegy 408 millió forintos igényt fogalmaztak meg. A kollégium végül 14 százalékkal lépte túl a tervezett keretet, így 101 koncerthelyszín mintegy 240 millió forintos támogatásban részesül - közölték.



A közlemény szerint a fővároson kívüli kluboknál - amelyek ezúttal is működhetnek művelődési házakban, mozikban, szórakozóhelyeken - szempont volt, hogy a nagyobb városokban továbbra is legyenek támogatott helyszínek, valamint hogy a sok éve jól működő klubok életben maradását segítse a támogatás.



Ebben a kategóriában 66 helyszín összesen 176,1 millió forintot kap koncertek megrendezésére, azaz a fellépők honoráriumára és a rendezvények meghirdetésére.



A határon túli tíz pályázóból kilenc kapott támogatást, a tervezett keretet mintegy 60 százalékkal felülmúló összegben. A kollégium ezúttal a fővárosi helyszínektől csoportosított át forrást a másik két kategóriára, így a 26 budapesti klub a tervezett 50 millió forint helyett mindössze 39 milliós támogatásban részesül.



Döntés született arról is, hogy a koronavírus-járvány miatt a 2021. szeptember 30-ig megvalósítandó koncertek esetében a támogatás arányában csökkenthető a megvalósítandó koncertek száma.



A Hangfoglaló Program kollégiuma döntött az Induló Előadói Alprogram támogatásairól is. A hagyományos produkcióknak szóló pályázatra 207-en jelentkeztek, akik közül egy szakmai grémium javaslatára 56 formációt hívott meg a kollégium a Dürer Kertben tartott élő meghallgatásra.



Az ottani 15 tagú zsűri pontszámait figyelembe véve végül 19+1 formáció részesül 2-2 millió forintos támogatásban.



A hetedik évad támogatott pályázói: Bongor, Böbe, Buzás Bence, Csillagerdő, GidnimRém, Kertekalatt, Kytaro, Livingroom, Mayer Fanni, Mordái, Rafael Márió Trió, Sasa Lele, Sebestyén Patrik Sextett, Sorbonne Sexual, Szabó Anna Rozsi, Takács Dorina Deva, Tortuga, Zajnal, ZIP. A huszadik támogatott az Öröm a Zene tehetségkutató országos döntőjét megnyerő Kontraszt.



Ugyancsak döntés született az elektronikus zenei produkcióknak szóló pályázatról, amelyre összesen 20 jelentkezés érkezett.



A kollégium ebben az esetben is szakmai tanácsadók segítségét kérte, akik a beküldött dalok előzetes meghallgatása után állítottak fel egy javasolt sorrendet. Ennek alapján a kollégium végül úgy döntött, hogy ebben a kategóriában Csontos Bence Ben Leavez és Dávid Balázs ZSD produkciói részesülhetnek 1,5-1,5 millió forintos támogatásban - áll a közleményben.



A nyertes koncerthelyszínek és produkciók teljes névsora az NKA honlapján (https://nka.hu) érhető el. MTI [2020.11.23.]