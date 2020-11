Végvári Ádám: " A siker ízét én már korábban éreztem..." Az együttesben még csak egy éve zenélő Végvári Ádám kapkodta a fejét a történések miatt. A família című lemezével indult el világ körüli hódítására a Neoton Família a 80-es évek elején. Először a japán, majd a spanyol koncertek következtek, és az együttesben még csak egy éve zenélő Végvári Ádám kapkodta a fejét a történések miatt. A gitáros a Lemezjátszó Classic estsorozat új részében mesél az akkori eseményekről, a koronavírus-helyzet miatt online térben. A família a Neoton Família hetedik nagylemeze, közel 30 éves már, 1981-ben jelent meg magyar és angol nyelven. Az album a Kétszázhúsz felett gigaslágerrel indul, és komoly sebességgel lökte az együttest a világhírnév felé. Akkortájt a magyar sikerzenekaroknak 70 ezres eladást prognosztizált a kiadó itthon, a Neoton Família a megjelenés évében már 120 ezer bakelitet adott el csak Magyarországon A famíliából. A 90-es évek elejére a Neoton Família összeladása világszerte már 7 milliónál járt. Nem csoda, hogy Végvári Ádám, az együttes újdonsült gitárosa eleinte csak kapkodta a fejét. "A família megjelenése előtt egy évvel kerültem a csapatba – emlékezett vissza Ádám. - Sokak szerint a legjobb lemez, én is nagyon szeretem. Két-három szólamú gitártémák hallhatók rajta. Akkor még megvolt a Gibson Firebird gitárom, de én bolond eladtam Japánban. Akkoriban indult a külföldi karrierünk, játszottunk a távol-keleti országban és Spanyolországban is. Japánban teljes volt az őrület, a közönség üvöltött a stadion előtt, ajándékokkal vártak minket. A siker ízét én már korábban éreztem a Universal és a Kati és a kerek perec zenekarokkal, de itt azt mondtam, hogy gyerekek, csípjetek meg, ezt nem hiszem el." A Lemezjátszó Classic sorozat részeként Végvári Ádámmal Horváth Gergely, a Klasszik Rádió műsorvezetője beszélget az akkori történésekről, mi több, a nézőkkel együtt meg is hallgatják A família albumot. A koronavírus-helyzet miatt a Lemezjátszó Classic estek átkerülnek online térbe, és hétfőnként 19 órától láthatók a B32 Galéria és Kultúrtér Facebook-oldalán. A netes adások november 16-án indulnak Végvári Ádámmal. A következő hetekben Ifj. Csoóri Sándor a Muzsikás Nem arról hajnallik, amerről hajnallott, és Laár András a KFT Bál az Operában lemezéről mesél. Az online adásokat a Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogram támogatásával, a Fülesbagoly Alapítvány partnerségében szervezik meg. [2020.11.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu