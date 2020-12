Debütál a New York Times által is elismert fiatal énekesnő friss dala Megjelent Karin Ann második videóklipje Karin Ann, a még csak 18 éves énekesnő új dallal jelentkezik a közelgő EP-jéről, amit ezúttal is Matt Schwartz (Yungblud, Massive Attack) producerált. Az “i yearn for agony” klipje horror motívumokra épít, amit maga az énekesnő rendezett. Karint korábban a New York Times is megemlítette őt a legutóbbi Z generációs összesítő anyagában, első dalával komoly tévés-rádiós sikert aratott számos országban. „Számomra az ’i yearn for agony’ egy nagyon vizuális dal. A dalszerzés közben már egyből leírtam egy szkriptet magamnak, amely különböző horror történetek hangulatát próbálja átadni. Az egész vizuállal egy filmes hangulatot szerettünk volna átadni, valamint, hogy egy picit kényelmetlenül érezze magát a néző” – mesélte Karinn Ann. A dalról azt mondja a fiatal énekesnő, hogy az életének a legsötétebb pillanatairól szól. „Azt kérdeztem magamtól, hogy miért nem tudtam olyan lenni, mint amilyennek mások szerint kellett volna. Magamat hibáztatom mindenért, túl sokat gondolkozom ezeken a rossz dolgokon, ez az amit talán leginkább egyfajta gyötrődésként írhatunk le, tulajdonképpen erről szól ez a dal” – folytatta Karin Ann, aki reméli, hogy a dal segíthet a hasonló helyzetben lévőkön. A fiatal énekesnő első dalát számos országban nagyon jól fogadták, korábban a New York Times is megemlítette őt a legutóbbi Z generációs összesítő anyagában. Karin Ann 2021-re tervezi első nemzetközi turnéját, debütáló EP-je februárban jelenik majd meg a Brainzone kiadó gondozásában. [2020.12.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu