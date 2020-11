Képgalériák • Dimash képekben A kazah énekes fenomén története - 1. rész: SOS „Mind azért jöttünk erre a bolygóra, hogy egy jó és nemes életet éljünk." Dimash

2020. november 14. Mai hír: Astanában esik a hó.





A téli fotót készítette: Kulzhamal Zhandalinova



De vajon, tudjuk-e, hol van ez a város? A nagy sztyeppe ölelésében terül el ez a főváros (ma Nur-Sultan), Ázsia közepén, Kazahsztánban. Itt él egy 26 éves énekes, aki birtokolja az Ázsia legjobb énekese címet, több nemzetközi verseny győztese, 33 díj és kitüntetés tulajdonosa, Kazahsztán Érdemes művésze, kínai-kazah kulturális barátsági nagykövet, Az ENSZ WFP (Béke Nobel-díj 2020) támogatója, Michael Korssal is együttműködve. Ki ő, aki már meghódította egész Ázsiát, Dél-Amerikát és Afrikát? Koncertezett az USA-ban és Európában, ahol 2020 tavaszán sajnálatos módon a koronavírus miatt meg kellett szakítania a nagy ARNAU turnét, de remélhetőleg 2021 márciusában folytatni tudja majd Düsseldorfban és Prágában. Dinmukhamed Kanatuly Kudaibergen, művésznevén Dimash, énekes, zeneszerző, multi-instrumentális zenész. Tizenkét különböző nyelven ad elő dalokat és akinek kalligrafikus aláírásában a violinkulcs is megtalálható. „Ha fejembe nézel – zenét találsz, ha a szívembe- ott is. Zenéből vagyok.”(Dimash) 1994-ben született, 5 éves korában kezdett zenei tanulmányokat folytatni Aktobéban, szülővárosában. Tehetsége nagyon korán megmutatkozott, zongorázott, versenyt is nyert. Tizenéves korától figyelme egyre inkább az éneklés felé fordult, énekművész szülei, valamint a hagyományos kazah kultúrát támogató és őrző családja sok inspirációt adott neki a művészi fejlődéshez. A dombra, mint nemzeti hangszer és az azon való játék szintén hozzátartozik a hagyományokhoz, így Dimash is kiválóan játszik rajta, minden koncertjén bemutatva országa zenéjét. Folyamatosan képezte magát, 2020 nyarán már a zeneszerzői kitüntetéses mesterdiplomáját vehette át az énekesi diplomája után. Tanulmányai közben sok helyi és nemzetközi versenyen vett részt, a Szlavjanszkij Bazar Nagydíját szerezte meg 2015-ben, 21 évesen, majd ezután meghívást kapott legfiatalabb versenyzőként, 23 évesen, a kínai „I am Singer” profi énekversenyre, amelynek már az első fordulóját is toronymagasan nyerte meg a franciául eladott SOS című dalával. A 3 hónapig tartó versenyen végül második lett egy jóval idősebb énekesnő mellett, de mégis ez a verseny hozta meg számára az ismertséget és indította el a világhírnév felé. A mellékelt videó a versenyben énekelt műsorát tartalmazza. Az első dal az SOS, ami a Starmania rockopera (szerzők: Michel Berger és Luc Plamondon) egyik betétdala, a Nyomorúságban lévő ember segélykiáltása. Dimash egyszerű, mai fiatalnak tartja magát, aki jelen van minden közösségi oldalon, aktívan posztol, így jól nyomon követhető a munkássága, ami fiatal kora ellenére már nagyon gazdag és sokrétű. Sokmilliós rajongótábora főleg az Instagramon és a Weibon, illetve a https://en.dimashnews.com/ információs oldalon tudja követni, zenéit pedig a hivatalos Youtube-csatornáján. Instagram - https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/ Twitter – https://twitter.com/dimash_official Facebook - https://www.facebook.com/kudaibergenov.dimashii?_rdc=1&_rdr Weibo - https://weibo.com/dimash?is_all=1 Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Dimash_Kudaibergen iTunes - https://itunes.apple.com/ca/artist/dimash/1230538404 Műfaja a crossover, ezen belül is nagyrészt a drámai témájú dalok dominálnak, amelyeknek előadását kivételes adottságai révén világszinten is egyedülállóan tudja megvalósítani. Ezen kívül bármilyen műfajban tud énekelni. Hangterjedelme 6 oktáv (egy átlagos emberé maximum 2) , ami majdnem lefedi az egész zongora billentyűzetet, sőt, felfelé még túl is tud lépni rajta, de ő ezt a képességét nagyon szerény módon kizárólag a művészi kifejezés kiváló eszközének tartja (hiszen ez önmagában nem ér semmit, ha nem állítja az előadás szolgálatába.) Több koncertturnét is tartott már, (BASTAU, D-DYNASTY, ARNAU)az elsőt 2017-ben tartotta, innen az SOS második felvétele. Ugyanis ő az állandó fejlődés híve, folyamatosan képezi magát, így ugyanazon a dalon laikusok számára is jól megfigyelhető a változás. Az SOS dal mondhatni a névjegye lett. Mivel számára nagyon fontos tanárai , mesterei, szülei, nagyszülei támogatása, háláját mindig kifejezi. Sokszor állít emléket ezzel a dallal számára fontos embereknek, Moszkvában Grégory Lemarchal, George Michael, Michael Jackson, Whitney Houston, Igor Talkov, Freddy Mercury, Montserrat Caballé, Dmitri Hvorostovsky, Batirhan Sukenov fotóját vetítették a háttérben, Kazanyban egy rákban elhunyt fiatal rajongójának vagy Nur-Sultanban Denis Ten olimpiai bronzérmes korcsolyázó barátjának emlékére ajánlotta, aki tragikus körülmények között hunyt el. De ez a dal már általános érvényű, szavak nélkül is érthető az egész világon, mert Dimash annyira mélyen, csodálatos beleélő és átérző képességgel tudja érzékeltetni az érzelmeket. Szövege franciául és magyarul: SOS d'un Terrien en détresse



SOS d'un Terrien en détresse

Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ?

Pourquoi je ris, pourquoi je pleure ?

Voici le S.O.S

D’un terrien en détresse

J’ai jamais eu les pieds sur terre

J’aimerais mieux être un oiseau

J’suis mal dans ma peau



J’voudrais voir le monde à l’envers

Si jamais c’était plus beau plus beau vu d’en haut

D’en haut

J’ai toujours confondu la vie

Avec les bandes dessinées

J’ai comme des envies de métamorphoses

Je sens quelque chose

Qui m’attire

Qui m’attire

Qui m’attire vers le haut



Au grand loto de l'univers

J'ai pas tiré l'bon numéro

J'suis mal dans ma peau

Ohhh

Si jamais c'était plus beau

Plus beau vu d'en haut...

D'en haut...



Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ?

Pourquoi je crie pourquoi je pleure ?

Je crois capter des ondes

Venues d’un autre monde

J’ai jamais eu les pieds sur terre

si jamais c'était plus beau

Plus beau vu d'en haut

si jamais c'était plus beau



Dodo, l’enfant do….



S.O.S. – Veszélyben egy lélek Miért élek, mért halok meg?

Miért sírok, mért nevetek?

Ez egy S.O.S

Veszélyben egy lélek

Soha nem a földön jártam

Madárnak kéne lennem

Idegen a testem



Bárcsak megfordítva láthatnám a világot!

Ha szebb volt ezelőtt,

Sokkal szebb föntről

Föntről

A létet mindig kevertem

Holmi képregényekkel

Szeretnék teljesen átváltozni

Érzek valamit

Ami vonz

Ami vonz

Ami vonz, egyre föl



A mindenség nagy lottóján

Nem a nyerő számra tettem

Idegen a testem

Oooh

/// Ha szebb volt ezelőtt,

/// Sokkal szebb föntről...

/// Föntről...



Miért élek, miért halok?

Miért sírok, mért kiáltok?

Egy más világból való

Jelre rezonálok

Soha nem a földön jártam

\\\ Ha szebb volt ezelőtt

\\\ Sokkal szebb föntről

\\\ Ha szebb volt ezelőtt



Aludj, gyermek, jól...

(ford: Jaksits Ilona) A tavaszi koronavírus miatt elmaradt Tokiói Jazz Fesztivál vendége lett volna, de csak online tudott részt venni. Az egyik felvétele itt hallható: A világ 114 országában működnek rajongói klubjai, akik Dimash nevével fémjelezve karitatív tevékenységet is folytatnak. Erről Dimash nagyon ritkán nyilatkozik, csak a honlapján és a Wikipédián olvasható eme tevékenységének sokasága: Idősek, betegek, gyerekek, éhezők, állatok, természet, tehetséges gyerekek támogatása, katasztrófa sújtotta területen élők segítése A cikksorozat Dimash dalainak bemutatásával folytatódik……



KLikk a cikkünk angol verziójához [2020.11.16.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps Shop/EMV chip writer software (DUM hangosítás/cucc [2020.11.05.]

Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu