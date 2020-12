Plácido Domingo is zsűrizi a Virtuózokat a pénteki döntőben Pénteken döntő epizódjához érkezik a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató hatodik évada, a V4 + Közös nyelven zenélünk című műsorfolyam döntőjében Plácido Domingo spanyol operaénekes és karmester is véleményezi a fellépő fiatalokat. A Virtuózok szuperdöntője péntek este 20.30-tól látható a Duna Televízió és az M5 műsorán - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel. A műsor most először lépett ki Magyarország határain kívülre, mégpedig úgy, hogy a fellépőket és a zsűrit a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia), valamint Szerbia adta.



Az elődöntőket és a mesterkurzust, valamint a szuperdöntőt egyszerre sugározza valamennyi ország állami tévéje, így hetvenmillió embert ér el a magyar fejlesztésű műsor, milliók láthatják a nemzetenként két-két tehetséges fiatalt - tartalmazza a közlemény.



A pénteki szuperdöntőben ott lesz Plácido Domingo világhírű spanyol operaénekes és karmester, aki már régóta a Virtuózok pártolója. A pénteki adásban fia, Plácido Domingo Jr. szerzeményét, valamint a 16 éves Balázs-Piri Somát és a Budafoki Dohnányi Zenekart vezényli, de véleményezi is a tíz fellépőt. A legfontosabb feladata az lesz, hogy segítsen eldönteni a magyar, a cseh, a szlovák, a lengyel és a szerb zsűritagnak, hogy a két legjobb közül ki legyen a győztes.



Az, hogy a tíz döntőbe jutott ifjú tehetségből ki lesz a hivatalos győztes, aki a Magyar Nemzeti Bank által felajánlott fejenként bruttó 15 ezer eurós pénzdíjat vagy 5000 eurós különdíjat nyeri, az csak péntek este derül ki.



A döntős fiatalok - Abouzahra Amira (14), Rozsonits Ildikó (14), Kristina Vasic (8), Vuk Vukjlovic (15), Martin Sulc (18), Eduard Kollert, Dawid Siwiecki (13), Zarina Zaradna (9), Alzbeta Rehaková (18) és Ajna Marosz (13) - közül többeknek nincs még saját hangszere, ezért bármelyikük is nyer, a nyeremény mindenképp jó helyre megy majd, tanulmányaik támogatására és hangszer vásárlásra fordíthatják azt - olvasható a közleményben. [2020.12.18.]