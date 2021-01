Kapcsolatok • Sugarloaf Online koncertet adott a Sugarloaf! Nézd meg te is! A Sugarloaf a YouTube-csatornáján tett közzé egy közel félórás koncertet A Sugarloaf számára keserédes lehetett 2020, hiszen bár a zenekar fennállásának huszonöt éves évfordulóját ünnepelte, a tervezett születésnapi koncertsorozatáról le kellett mondania a koronavírus-járvány miatt. Az együttes most a virtuális térben kárpótolta a rajongókat az elmaradt találkozásokért. A banda a YouTube-csatornáján tett közzé egy közel félórás koncertet, melyen az elmúlt negyed évszázadban kiadott legnépszerűbb slágereiből gyűjtött össze egy csokorra valót. - írja a szon.hu. [2021.01.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu