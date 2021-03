Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a Müpa Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a fennállásának 16. évfordulóját ünneplő Müpa. A kínálat többek között a Special Providence, Jamison Ross, Bogányi Gergely és az Orfeo Zenekar koncertjével bővül. Az intézmény a jeles alkalomból március 13-tól 15-ig mindenki számára elérhetővé teszi HD-minőségű felvételeket tartalmazó digitális médiatárát, így ez idő alatt bárki regisztráció nélkül élvezheti a világszínvonalú előadásokat. Több mint 100 HD-minőségű koncertvideó és csaknem 50 irodalmi est felvétele közül válogathat a közönség - olvasható a Müpa MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Mint írják, a 16 éves intézmény a járványhelyzet kezdete óta ingyenes online közvetítésekkel teszi könnyebbé a mindennapokat, és mindent megtesz azért, hogy nézői ezekben a kihívásokkal teli hónapokban is átélhessék a müpás koncertek élményét - igaz, most az online platformokon.



Ezen a hétvégén ismét mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, és az ünnepi évforduló apropóján 6 könnyű-, illetve komolyzenei tartalommal bővül a kínálata.



Az új tartalmak között van a világzene egyik hazai "keresztapjaként" emlegetett zenész, Szőke Szabolcs 2018-as Dialógus című előadása, amelyen az etnojazz, a költészet és a színház elegyedett párbeszédbe olyan nevek közreműködésével, mint Kazai Ágnes (ének), Rohmann Ditta (cselló), Váczi Dániel (szaxofon), Süveg Márk Saiid és Závada Péter, David Boato (trombita), Francesco Socal (klarinét) és Roberto Durante (zongora) - áll a közleményben.



Mint írják, a modern progresszív rock kedvelőit a Special Providence invitálja zenei utazásra sajátos képi világgal és vetítéssel, zenei csemegékkel és egy vonósnégyessel. Jamison Ross 2016-os koncertje is elérhető lesz; a kivételes muzikalitással megáldott dobos-énekes 2012-ben mindössze 24 évesen érdemelte ki az első díjat a Thelonious Monk Nemzetközi Jazzversenyen. 2015-ös debütáló lemezén nemcsak dobosként és énekesként, hanem zeneszerzőként is érzékelteti, milyen eleganciával mozog a soul-jazz, a blues és a funk között - fogalmaznak a közleményben.



Mint kiemelik, a klasszikus zenei koncertek sorát többek között Bogányi Gergely zongoraestje gazdagítja: 2016 novemberében Beethoven B-dúr ("Hammerklavier") szonátáját, illetve Liszt Két legenda, Két koncertetűd és Spanyol rapszódia című műveit adta elő a közönségnek.



Emlékezetes pillanatokat idézhet fel, aki Vashegyi György, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus Jupiter-szimfónia és c-moll mise - egy este Mozarttal című hangversenyére kattint - írják, kiemelve, hogy a koncerten olyan énekesek léptek színpadra, mint Baráth Emőke és Szutrély Katalin szopránok, Megyesi Zoltán tenor és Najbauer Lóránt basszus.



A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának és Énekkarának 2017-es produkciója is szerepel a kínálatban. A hangversenyt két Szkrjabin-szerzemény, Az eksztázis költeménye és A tűz költeménye (Prométheusz) keretezi, emellett Liszt Haláltánca és Prométheusza is felcsendül - zongorán Ránki Dezső és Báll Dávid játszik.



A közönség ezen a hétvégén Gyenyisz Macujev virtuóz zongorajátékát, továbbá Joyce DiDonato áriáit is hallhatja, a dzsessz műfajában pedig többek között a Take 6, Donny McCaslin, a Barabás Lőrinc Quartet & Takuya Kuroda, vagy Tommy Emmanuel koncertje szerepel a kínálatban.



A médiatárban továbbá olyan hazai zenekarok koncertjei is megtalálhatók, mint a Margaret Island, a Punnany Massif, a 30Y, az Irie Maffia, a Mörk, vagy az Akkezdet Phiai, de regisztráció nélkül megtekinthető több balettelőadás, és a Recirquel újcirkusz-előadása, A meztelen bohóc is.



A Müpa médiatára a https://www.mupa.hu/media/video linken érhető el. MTI [2021.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu