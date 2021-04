Több újdonsággal jelenkezett Ákos - mutatjuk! „A „Fel a szívekkel” igazi tempós, életigenlő dal, jó kis koncertnóta lehet belőle, ha végre újra találkozhatunk a közönséggel – be kell vallanom, ez már nekem is rettenetesen hiányzik” - mondta el az énekes. Az új zene nem egyedül érkezett, hiszen Ákos rögtön egy hét felvételt felsorakoztató maxi kiadvánnyal lepte meg rajongóit: a címadó track két változata, valamint az „IDŐSZIGET” lemez sikerdala, a „Csend leszek” stúdió- és koncertverziója, valamint három ütős újragondolása is hallható a kislemezen. „Külön öröm, hogy Lepe vagány átértelmezése mellé régi zenésztársam, Menczel Gabi is két nagyszerű remixet hozott, ezekkel lett teljes a kiadvány” – tette hozzá Ákos. [2021.04.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu