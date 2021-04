Jön a 10. Nemzetközi dzsessznap, itthon is online eseményekkel Tizedik alkalommal ünneplik a nemzetközi dzsessznapot világszerte április 30-án. A koronavírus-járvány miatt idén is a virtuális térben tartanak koncerteket és beszélgetéseket világszerte, a kapcsolódó ingyenes hazai Jazznap-hu-t szintén online rendezik meg. Magyarországon a kezdetektől, 2012-től rendeznek programokat a nemzetközi dzsessznaphoz kapcsolódva. A hazai kezdeményezésű Jazznap-hu hét évvel ezelőtti indulásakor meghatározott eredeti célja változatlan: új közönséget szerezni a műfajnak, az NKA támogatásával - szerepel a szervezők által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben. Az idei magyarországi "villanyjazznapon" Debrecenben, Nagykanizsán, Pécsett, valamint a fővárosi dzsesszhelyszínek közül a Fonó Budai Zeneházban, az iF Kávézóban, a Jedermannban, az Opus Jazzclubban és a programsorozatot összefogó Budapest Jazz Clubban (BJC) rendeznek koncerteket az online közönségnek április 30-án, illetve a dzsessznapot megelőző két napon, 28-29-én.



Bevezető programként Hol tart, mennyire nemzetközi a magyar jazz? címmel április 28-án kerekasztal-beszélgetést tartanak Borbély Mihály, Harcsa Veronika és Szalóky Béla részvételével. A házigazda, Zipernovszky Kornél arra lesz kíváncsi, hová sorolják a magyar dzsesszt, hiszen vendégei (összeadva) legalább száz országban adtak már koncerteket. A BJC-ben a szaxofonos Borbély Mihály fel is lép a dzsessznapon 20 órakor, a magyar etnodzsessz népszerű előadójával, Dresch Mihállyal közös kvartettjével.



A Ráday utca most is fókuszpontja lesz a magyar dzsesszéletnek. A Jedermannban a többszörös díjnyertes zongorista, Oláh Krisztián játszik kvartettjével 28-án, ugyanazon a napon az utca másik klubjában, az iF kávézóban a progresszív dzsesszrock hazai kiválósága, a Halper Hendrix Experiment lesz a Jazznap-hu visszatérő vendége. A szintén ferencvárosi Opus Jazz Club Gyémánt Bálint triójának újabb, már lemezen is jelent szerzeményeiből összeállított koncertjét ajánlja április 29-én, amikor a BJC-ben Nagy Emma énekesnő zenekara, a legutóbbi Müpa Jazz Showcase fődíjasa lép fel. A Fonó Budai Zeneház Tóth Viktor szaxofonos és az ütős Geröly Tamás duóját fogadja a dzsessznapon 21 órától. Nagykanizsa a külföldön ígéretes karrierbe kezdett Gayer Mátyás zongoristát hívta haza, Debrecenben a nagy hagyományú Debreceni Dixieland Jazz Band lép fel a műfaj ünnepén.



Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Herbie Hancock világhírű amerikai zenész javaslatára 2011-ben nyilvánította április 30-át nemzetközi dzsessznappá.

MTI [2021.04.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu