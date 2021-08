Augusztus 8-án és 9-én Scapin végigkomédiázza a darabot

Expresszív hangulatú előadás lesz az Újszegedi Szabadtéri Színpad legújabb Moliére-komédiája. A Scapin furfangjai című vígjáték Herczeg T. Tamás rendezésében látható, címszerepben Sorbán Csabával, további főszerepekben pedig a Jászai-díjas Koltai Róberttel és számos magyar játék-és tévéfilm elismert művészével, Cserna Antallal.

Moliére alakjai sosem kopnak ki az idő szövetéből: az 1600- as évek végén íródott mű helyzetei, karakterei most is ugyanolyan aktuálisak, és mindannyiunk számára ismerősen csengenek. Ironikus humorral mutatják be emberi gyengeségeinket, tipikus konfliktusainkat és persze a legszebb emberi érzelem, a szerelem is megjelenik A darab modernitását Parti Nagy Lajos sziporkázó nyelvi fordulatai is garantálják.

„Molière kapcsán nem inspiráltak kimondottan a megszokott franciás helyzetkomikum vidámságot ígérő megoldásai. A Parti Nagy költőisége támogatja törekvéseimet: a rendezői narratíva igazságának keresése mellett, mégjobban foglalkoztatnak a nézői asszociációt ösztönző formai megoldások. Ebben segítenek a nyelvi leleményekben gazdag szövegei, melyek sokszor nem is konkrét jelentést hordoznak, hanem érzeteket, hangulatotokat idéznek meg a nézőben. Parti Nagy szövegei a színpadi megvalósítás során, felkínálják az elidegenítés lehetőségét, amely segíti nézői figyelem megtartását. Végső soron a színpadon szétáradó energiának, az ott elhangzó gondolatoknak a befogadóban kell kiteljesedniük. Hasonló ez az olvasás élményéhez, amikor a mű a belső képalkotás képessége által elevenedik meg az olvasóban.” - fogalmazott Herczeg T. Tamás, a darab rendezője.

A csavaros eszű szolgát Sorbán Csaba alakítja, míg az uraskodó atyák szerepében Koltai Róbert és Cserna Antal látható. Az előző Moliére- darabok népszerű színészei is szerepelnek a darabban, így Balog József, Sebők Maya, Farkas Andrea, Farkas László Róbert és Kancsár József is színpadra lép. A műben a Szegedi Nemzeti Színház két művésze is bemutatkozik: Menczel Andrea és Poroszlay Kristóf először játszik Szabadtéri-produkcióban. A fantáziadús, expresszív formavilágról ezúttal is Bianca Imelda Jeremiás gondoskodik, a koreográfiát a szegedi kötődésű Barta Viktória készítette, a színpadi zenét pedig a Tóth Péter írta.

A Scapin furfangjai című vígjáték augusztus 8-án és 9-én látható az Újszegedi Szabadtéri Színpadon.



Jegyvásárlás



Szegedi Szabadtéri

[2021.08.05.]